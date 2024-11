Este es el secreto que usó la estudiante con el mejor puntaje del Icfes: así se preparó

Valeria Díaz González, una joven estudiante del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca, se destacó en las pruebas Icfes , y generó orgullo y admiración en su familia, docentes y amigos.

Su éxito no solo es fruto de su dedicación, sino también del apoyo académico brindado por su colegio, donde recibió un curso intensivo de preparación para el examen, que complementó con un curso adicional en la sede de La Merced y con recursos educativos en línea que ella misma gestionó.

¿Cómo sacar un excelente Icfes?

La joven, que obtuvo un puntaje de 495 de 500 puntos, explicó que el colegio le apoyo con un curso intensivo durante las clases, adicionalmente realizó un preicfes y estudió de manera autónoma con videos y documentos en línea.

“El colegio me brindó mucho apoyo con un intensivo de Preicfes en las clases, y eso me ayudó bastante. También hice un curso de Preicfes en La Merced, que me dio las bases necesarias, y estudié por mi cuenta con videos y documentos en línea”, expresó Díaz.

El respaldo familiar ha sido clave en el camino académico de Valeria, quien espera ingresar a la Universidad Industrial de Santander (UIS) para estudiar Ingeniería Biomédica, con la aspiración de desarrollar innovaciones tecnológicas que beneficien a pacientes de enfermedades graves, como el cáncer.

A la destacada posición de Valeria en las pruebas nacionales se suma al éxito de otros estudiantes de la región. En el municipio de Barrancabermeja, otra joven alcanzó el puesto número 11 en el ranking nacional, consolidando el desempeño de Santander en los exámenes de Estado.

“Este resultado significa todo, abre las puertas a mi futuro y todo lo que Dios tiene preparado para mí. Quiero estudiar Ingeniería Biomédica para desarrollar prototipos que ayuden a personas con enfermedades como el cáncer. Agradezco a mis docentes, familia y amigos por el apoyo a lo largo de mi camino,” expresó Valeria con emoción, dejando claro su compromiso por contribuir con sus conocimientos en beneficio de la salud.

¿Qué es el Icfes y para qué sirve?

Es una entidad gubernamental en Colombia encargada de evaluar la calidad educativa a nivel nacional. Su misión principal es diseñar, administrar y analizar pruebas estandarizadas que miden el desempeño académico de los estudiantes en diversas etapas de su formación.

Es un requisito obligatorio para los estudiantes de último año de secundaria y su puntaje es fundamental para el ingreso a la educación superior, ya que muchas universidades utilizan estos resultados como criterio de admisión o para asignar becas y beneficios educativos.