Google entregará 15.000 becas a colombianos para estudiar IA y otras áreas: así puede aplicar

Los colombianos que quieran en aprender inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y otras habilidades digitales podrán postularse a una nueva convocatoria de 15.000 becas anunciada por Google y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Las inscripciones comenzarán el 13 de octubre de 2026 y estarán abiertas hasta agotar los cupos.

La iniciativa entregará las becas a través de la organización Colnodo y permitirá acceder hasta por un año a la plataforma Coursera para cursar programas de certificación profesional de Google. Uno de los aspectos destacados de la convocatoria es que no exige experiencia previa ni título universitario.

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¿Cómo aplicar a las 15.000 becas de Google?

Los interesados deberán presentar su postulación a través del portal de Colnodo. El proceso estará disponible desde el 13 de octubre y, según el anuncio, a partir del 26 de octubre comenzarán a notificar a los aspirantes sobre el estado de su solicitud.

Para participar, los aspirantes deben cumplir con tres condiciones:



Ser mayores de 18 años.

Residir en Colombia.

Contar con acceso a internet y un computador.

La convocatoria contempla una prioridad para las personas de zonas afectadas por el terremoto de agosto pasado, entre ellas Chocó, Buenaventura, Cali, Pereira, Manizales y Armenia.



En entrevista con Meridiano Blu, Linda Patiño, gerente de comunicaciones de Google Colombia, aclaró que no existe una edad máxima para participar en la convocatoria y que tampoco es obligatorio haber terminado los estudios de bachillerato.

“No tiene ningún límite de edad. Arrancamos desde los 18 años. No hay necesidad de tener ningún conocimiento o tipo de título previo”, explicó Patiño, quien agregó que la selección de los beneficiarios estará a cargo de Colnodo.

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¿Qué cursos incluyen las becas?

Los beneficiarios tendrán acceso a programas de formación en inteligencia artificial y otras áreas relacionadas con las competencias digitales que demanda el mercado laboral.

Una de las opciones es el Certificado Profesional de Inteligencia Artificial de Google, que comprende ocho módulos sobre conceptos básicos de IA y su uso en diferentes actividades. El contenido incluye generación de ideas, investigación, recopilación de información, escritura, comunicación, creación de contenido, análisis de datos y desarrollo de aplicaciones.

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La convocatoria también contempla siete Certificados de Carrera de Google en español, relacionados con las siguientes áreas:



Soporte de tecnologías de la información (TI).

Marketing digital.

Ciberseguridad.

Análisis de datos.

Gestión de proyectos.

Diseño de experiencia de usuario.

Sobre las alternativas de formación, Patiño recomendó priorizar los conocimientos en inteligencia artificial, aunque destacó que las demás certificaciones también pueden resultar útiles dependiendo de los intereses profesionales de cada persona.

“Quienes quieren algo más comercial o tienen un emprendimiento, creo que el de marketing digital va a ser fundamental, pero quizá para quienes quieran dar un giro de carrera, algo como gestión de proyectos o ciberseguridad también puede ser muy útil”, señaló.

La información divulgada también menciona formación en otras habilidades digitales. Los participantes que completen los requisitos de los programas recibirán una certificación de Google que acredita los conocimientos adquiridos.

¡Siete millones de licencias educativas para colegios públicos!



Con Google damos un gran paso de nuestra estrategia Talento ColombIA para llevar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías a la formación y el empleo.



Esta alianza incluye 15.000 becas para jóvenes y… pic.twitter.com/pMnYfHaBxa — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 13, 2026

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¿Qué resultados han tenido estas certificaciones en Colombia?

De acuerdo con datos internos de Google incluidos en el anuncio, más de 13.500 colombianos ya cuentan con una certificación de estos programas.

La compañía también reportó que el 70 % de los graduados encuestados registró un impacto positivo en su situación laboral durante los seis meses posteriores a la finalización de sus estudios. Entre los resultados mencionados están aumentos salariales, nuevos empleos y ascensos.

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Julián Casasbuenas G., director de Colnodo, señaló que las nuevas becas buscan ampliar las oportunidades de formación y facilitar el acceso a herramientas de inteligencia artificial, especialmente en las zonas afectadas por el terremoto de agosto.

Google también anunció licencias para colegios públicos

La colaboración entre Google y el Gobierno nacional incluye otras dos iniciativas, además de las 15.000 becas.

En el sector educativo, se habilitarán progresivamente hasta siete millones de licencias durante los próximos cuatro años para estudiantes, docentes, rectores y personal administrativo de instituciones públicas. La primera fase comenzará este trimestre en Chocó y Buenaventura.

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El plan contempla formación para docentes en el uso de Google Workspace for Education Fundamentals, con componentes técnicos y pedagógicos relacionados con ciudadanía digital, educación en escenarios híbridos y aplicación de inteligencia artificial en el aula.

Por otra parte, a través del SENA se implementará Google Career Launchpad, un programa de capacitación en computación en la nube, inteligencia artificial, analítica de datos y ciberseguridad. Según el anuncio, la iniciativa tiene el potencial de beneficiar a un millón de personas en Colombia.