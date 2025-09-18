En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Epa Colombia
Álvaro Uribe
Sentencia a Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Ingeniería mecánica: así se forman los líderes de la transición energética en Colombia

Ingeniería mecánica: así se forman los líderes de la transición energética en Colombia

La ingeniería mecánica se reinventa: biocombustibles, hidrógeno y movilidad limpia marcan la formación de los futuros líderes de la transición energética en Colombia.

Ingeniería mecánica, así se forman los líderes de la transición energética en Colombia
Ingeniería mecánica.
Foto: Freepik
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

La transición energética dejó de ser un concepto lejano para convertirse en una necesidad urgente. El mundo avanza hacia fuentes limpias como la solar, la eólica o el hidrógeno verde, y en ese camino, los ingenieros mecánicos juegan un papel protagónico.

En Colombia, universidades como la ECCI han entendido el desafío y han articulado sus programas de Tecnología en Mecánica Automotriz, Tecnología en Mecánica Industrial e Ingeniería Mecánica, con el objetivo de formar profesionales capaces de responder a las demandas de un planeta que necesita producir y moverse sin comprometer su futuro.

Biogás, biodiésel e hidrógeno: el nuevo lenguaje de la ingeniería

En los talleres y laboratorios de la ECCI, conceptos como biogás, bioetanol, biodiésel, hidrógeno verde y combustibles sostenibles para aviación (SAF) ya no son palabras de moda, sino temas de estudio aplicados.

Los estudiantes participan en proyectos que buscan aprovechar biomasas para producir energía y en investigaciones que analizan cómo estos combustibles impactan la eficiencia y durabilidad de motores y turbinas.

El programa también desarrolla pruebas con equipos de gran escala: desde turbinas aeronáuticas en bancos de ensayo, hasta motores de combustión interna de dos y cuatro tiempos, donde se estudia el desempeño de combustibles alternativos.

Cada nivel académico aporta a este gran reto. Los estudiantes de Mecánica Automotriz aprenden sobre movilidad de bajas emisiones, mantenimiento eficiente de sistemas y tecnologías aplicadas a vehículos eléctricos e híbridos.

Los de Mecánica Industrial se enfocan en la optimización de procesos de manufactura, garantizando que la producción de piezas y equipos consuma menos energía y genere menor impacto ambiental.

Publicidad

Por su parte, los futuros ingenieros mecánicos integran estas competencias y van un paso más allá: diseñan sistemas térmicos, hidráulicos y mecánicos con enfoque en eficiencia energética.

Además, participan en proyectos de investigación como el desarrollo de un prototipo de vehículo eléctrico para la competencia internacional Shell Eco-Marathon o el estudio del efecto del hidrógeno en motores de automóviles.

La apuesta de la ECCI no se limita a las aulas. La universidad trabaja de manera conjunta con empresas, entidades gubernamentales y centros de investigación nacionales e internacionales para avanzar en temas de transición energética. Estas alianzas permiten que los estudiantes se vinculen a proyectos reales y que el conocimiento académico se convierta en soluciones aplicadas.

Publicidad

Más allá de los planos, las fórmulas y los laboratorios, el mensaje es claro: la ingeniería mecánica tiene la responsabilidad de mover el mundo de forma sostenible. En un país que busca diversificar sus fuentes de energía y enfrentar el cambio climático, la formación de profesionales con visión ambiental se vuelve estratégica.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Universidad ECCI

Publicidad

Publicidad

Publicidad