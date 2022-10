Los recursos para el Fondo Solidario de la Educación provendrán del Icetex

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 662 en el que se expresa que los 2.5 billones de pesos destinados para el fondo solidario para la educación serán pagados con recursos del Icetex.

Se usarán aquellos saldos que están vigentes inactivos o terminados sin procesos de liquidación, los que no han sido ejecutados en fondos de administración o en convenios de alianzas. También, aquellos que no estén comprometidos en convocatorias actuales o futuras o que no tengan desembolsos pendientes en los últimos 24 meses.

Publicidad

Le puede interesar: Bebé recién nacido resultó positivo para COVID-19 en Barranquilla

El propósito de otorgar este apoyo es fomentar el acceso y permanencia en la educación superior, media, básica, preescolar y para el trabajo y desarrollo humano durante la crisis por el coronavirus.

Los créditos tendrán un 80 % de garantía, el respaldo de la nación y un plazo de pago de 36 meses.

Publicidad