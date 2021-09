Primer Congreso Internacional de Investigación en Lenguas Extranjeras y Nacionales siglo XXI

La Universidad de Cundinamarca, a través del área transversal de inglés de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades, y Ciencias Políticas, realizará el First International Congress on Research on Foreign and National Languages Century XXI: Publication of Results, evento que se llevará a cabo los días 11 y 12 de noviembre del año en curso en modalidad virtual

Las temáticas del evento son:

● Investigación en nuevas tendencias y experiencias en EFL

● Aprendizaje inclusivo y diversidad cultural

● Nuevos desafíos en educación: aprendizaje a distancia en tiempos de pandemia

● Las habilidades en Tics dentro de las facultades de educación

● Experiencias en las practicas pedagógicas

● Desafíos en la enseñanza del español y otras lenguas extranjeras

Dentro del marco de este evento habrá conferencias, ponencias, talleres, presentación de carteles, e igualmente habrá la publicación de las ponencias en un libro con código ISBN.

Este congreso brindará la oportunidad de difundir el trabajo de profesionales en el área de enseñanza de lenguas extranjeras a profesores, estudiantes, graduados y comunidad en general, así como para mostrar lo que se realiza en este campo en la región, en el país y en el mundo. Es a la vez una oportunidad de presentar propuestas innovadoras que atañen al campo de la enseñanza de lenguas extranjeras.

Las modalidades de participación son:

● Reflexiones pedagógicas

La reflexión pedagógica implica el análisis sobre temas específicos relacionados con las prácticas de enseñanza y aprendizaje.

• Reportes de investigación

El informe de investigación presenta un problema, objetivo (s) principal (s), soporte teórico, metodología y resultados de la investigación.

• Talleres de trabajo

El taller se basa en técnicas de enseñanza o actividades académicas.

• Carteles: propuestas de investigación

El cartel presenta experiencias de investigación en los campos de la enseñanza y el aprendizaje.

Todos los participantes recibirán una certificación de asistencia. (Con 80% de asistencia completa)

Los artículos de los presentadores se incluirán en el libro titulado: A deep Look into Languages and Research con código ISBN.

Para mayor información en el siguiente enlace First International Congress on Research on Foreign and National Languages Century XXI: Publication of Results (ucundinamarca.edu.co)

O al correo: udecongressteam@gmail.com

Este congreso es organizado por el personal académico del Área Transversal de Inglés de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas de la Universidad de Cundinamarca