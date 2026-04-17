¿Qué es el Día sin Dispositivos? La iniciativa de colegios en Bogotá

La Unión de Colegios Internacionales (UNCOLI) ha iniciado una transición hacia el uso responsable de herramientas digitales, restringiendo incluso el uso de celulares en sus instalaciones. Esta decisión responde a la preocupación de directivos por el impacto de la exposición constante a pantallas en la salud mental, el desempeño académico y el incremento de riesgos como el ciberacoso.

En ese orden de ideas, instituciones como The English School celebrarán el Día sin Dispositivos este 20 de abril bajo el lema ‘Desconectarse para Conectar’, una iniciativa que busca mitigar los riesgos del uso excesivo de tecnología y fortalecer los vínculos presenciales en el entorno escolar.

Carolina Ramírez, docente de The English School, aclara que la medida no es un rechazo a la innovación: "No se trata de estar en contra de la tecnología, sino de promover su uso ético y responsable". Según la docente, tras reducir el uso de móviles se han evidenciado periodos de atención más prolongados y una disminución en conflictos derivados de las redes sociales.

celulares en clase. Foto: ImageFx

A diferencia de años anteriores, donde la prioridad era reflexionar sobre la dependencia, esta edición busca que los estudiantes desde prejardín hasta grado 11 exploren conexiones con la naturaleza y el trabajo en equipo. En bachillerato, los docentes integrarán ejercicios que vinculen los contenidos académicos con el entorno físico, promoviendo un aprendizaje más consciente.



Cómo desconectarse de las pantallas en el entorno escolar

El modelo educativo actual en Bogotá reconoce la tecnología como fundamental para la investigación y el diseño de contenidos, incluyendo el manejo de inteligencia artificial. Sin embargo, el Día sin Dispositivos pretende formar ciudadanos que comprendan el valor real de lo digital sin sacrificar las experiencias humanas fundamentales, fomentando la empatía y la comunicación no verbal dentro del aula.



"La tecnología está presente desde el profesor que utiliza presentaciones y aplicaciones para explicar o evaluar los temas, o estudiantes que hacen investigación y diseño de contenido, registro de información y comprobación de resultados, hasta cómo manejamos de manera responsable las herramientas de inteligencia artificial, y cómo les enseñamos a nuestros estudiantes a usarlas para su beneficio sin ignorar los componentes éticos y las implicaciones de su uso en la vida académica y personal”, agregó Ramírez.