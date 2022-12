Tengo el derecho de insultar, pero no de amenazar: Carolina Sanín

La columnista, escritora y ahora exdocente de la Universidad de Los Andes, Carolina Sanín, entregó en BLU Radio su versión de las razones por las cuales fue despedida del alma máter.



“En la carta de despido, la justa causa para ellos, fue que afectara el nombre de la universidad haciendo críticas en los medios sobre la universidad, que obstaculizara la convivencia dentro de la universidad y que con algunos post incitara a la violencia entre los estudiantes”, explicó.



“Me acusan de afectar el nombre de la universidad porque hice críticas al comparar la universidad con una cárcel por el hacinamiento y el amontonamiento de edificios y hoy en día no hay nadie que piense que es una cárcel, entonces el nombre no se vio afectado”, añadió.



Al ser cuestionada por sus insultos a escritores, intelectuales y docentes, entre otros, dijo que tiene todo el derecho y que lo hace para evitar la violencia física.



“Tengo el derecho de insultar, pero no el derecho de amenazar, hay una gran diferencia entre insultar y amenazar (…) es una manera de gestionar nuestras diferencias para no incurrir en la violencia física”, finalizó.



*Escuche en el audio adjunto la entrevista completa en la que Sanín expone su opinión.



Publicidad