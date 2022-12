Tengo el presentimiento que se están robando dinero para megacolegios: Luis Pérez

“Tengo el presentimiento que en el programa construcción de colegios nuevos en Colombia del Ministerio de Educación se están robando el dinero público”. Así comienza la nueva carta que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le envió al presidente de la República, Iván Duque, alertando por presuntas irregularidades del Ministerio de Educación y los contratistas que tenían la responsabilidad de construir 53 megacolegios en Antioquia.

Según el gobernador, Antioquia invirtió $134.000 millones de pesos para un proyecto de construcción de 53 megacolegios, en el que el Ministerio aportaba $182.000 millones, pero eso actualmente no se ha materializado.

“La plata no aparece, los colegios no están construidos y no hay auditorías concretas de los contratos”, dijo el mandatario departamental.

El ministerio sería el responsable de la contratación y construcción. “Los constructores beneficiados se embolsillaron una parte del dinero y buscaron subcontratistas en cada municipio a precios inferiores a los que el Ministerio pagó (…). Después de tres años, los nuevos colegios están sin rumbo, nadie responde, y al parecer, el dinero está perdido. Las obras están paralizadas, como elefantes blancos”, afirmó.

Según la denuncia del gobernador,

de los 53 colegios, en la mitad no han empezado las obras y los otros tienen avances inferiores al 50%.

