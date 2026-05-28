Universidad del Tolima inicia nueva era tras designación de nuevo rector para el periodo 2026-2030

En medio de una de las consultas universitarias más participativas en la historia reciente de la región, el Consejo Superior de la Universidad del Tolima designó y posesionó como nuevo rector al profesor Jonh Jairo Méndez Arteaga, quien asumirá el liderazgo de la institución para el periodo 2026-2030.

La decisión se tomó este 28 de mayo durante una sesión oficial del máximo órgano de gobierno universitario, presidido por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, tras un proceso que incluyó consulta virtual los días 22 y 23 de mayo, en la que participaron más de 14.000 integrantes de la comunidad académica entre estudiantes, docentes y egresados.

El resultado fue contundente: Méndez obtuvo 9.739 votos, consolidando el respaldo mayoritario que terminó inclinando la decisión del Consejo Superior. Según explicó la mandataria departamental, seis de los ocho votos del Consejo se alinearon con ese resultado, mientras que dos integrantes representantes del Gobierno Nacional se abstuvieron.

“Votamos con total convicción por una persona preparada para liderar los destinos de la universidad, respetando además la contundencia de la consulta”, afirmó Matiz, quien subrayó que la elección refleja tanto legitimidad democrática como confianza institucional.



La gobernadora proyectó una universidad que “construya sobre lo construido”, pero con un giro hacia la innovación, la pertinencia académica y la conexión con el sector productivo del Tolima. En ese sentido, destacó apuestas como la creación de escuelas regionales especializadas en café y cacao, así como el fortalecimiento de la educación en ciencia, tecnología e innovación.

Por su parte, el nuevo rector asumió el reto con un discurso centrado en la transformación y la continuidad.

“Vamos a trabajar por una universidad pública, gratuita y de alta calidad, con sentido humano y sostenibilidad financiera”, expresó Méndez, quien también anunció un plan de acción para sus primeros 100 días enfocado en revisar el estado financiero, contractual y académico de la institución.

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El nuevo directivo, con más de dos décadas de experiencia en educación superior, es licenciado en Biología de la Universidad del Tolima y doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Lleida, España. Ha ocupado cargos clave como vicerrector de Investigaciones, vicerrector Académico y miembro de instancias nacionales en ciencia y tecnología.

En su visión, la universidad debe adaptarse a los nuevos tiempos.

“Los estudiantes hoy son distintos. Tenemos que transformar los currículos, incorporar herramientas como la inteligencia artificial y fortalecer las plataformas tecnológicas para ser más eficientes”, señaló.

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Además, hizo énfasis en la necesidad de consolidar una sola universidad con presencia territorial, promoviendo movilidad académica, formación docente en herramientas digitales y programas pertinentes a las dinámicas regionales.

El periodo rectoral iniciará en septiembre de 2026, una vez finalice la administración actual. Entre tanto, se adelantará el proceso de empalme, clave para definir el rumbo inmediato de una institución que hoy se enfrenta al desafío de mantenerse financieramente estable, sin perder su esencia pública y su compromiso con la calidad.

Con esta designación, la Universidad del Tolima entra en una nueva etapa, marcada por el reto de modernizarse sin perder su identidad, y de responder a una región que exige educación más pertinente, innovadora y conectada con el futuro.