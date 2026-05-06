El bebé que nació dos veces y venció a la muerte antes de llegar al mundo

En condiciones normales, el nacimiento de un bebé sigue un proceso cuidadosamente vigilado por los médicos, pues durante nueve meses, el feto se desarrolla en el útero, recibiendo oxígeno y nutrientes a través de la madre, hasta que llega el momento del parto.

En ese instante, el recién nacido debe comenzar a respirar por sí mismo, iniciando su vida fuera del vientre. Sin embargo, no todos los casos pueden esperar hasta ese momento.

Eso fue lo que ocurrió en Orlando, Estados Unidos, donde un equipo médico llevó a cabo una intervención de alta complejidad que terminó salvando la vida de un bebé incluso antes de nacer.



El bebé que nació dos veces

El pequeño, llamado Cassian, fue diagnosticado durante el embarazo con el síndrome de ‘obstrucción congénita alta de la vía aérea’, una condición poco común que le impediría respirar al momento de su nacimiento.

De acuerdo con el especialista Emanuel Vlastos, jefe de medicina materno-fetal del hospital Orlando Health, esta afección provoca que los pulmones del feto se expandan en exceso, aumentando la presión interna hasta afectar el corazón, lo que puede desencadenar una insuficiencia cardíaca antes del parto.



Ante ese panorama, los médicos tomaron una decisión poco común, intervenir al bebé mientras aún se encontraba en el vientre. Para ello, realizaron una cirugía en la que abrieron el abdomen y el útero de la madre, extrajeron parcialmente al feto (solo la cabeza y el cuello) y, mientras seguía conectado a la placenta y recibiendo oxígeno, un equipo especializado intervino su tráquea para despejar la obstrucción.

Cassian fue diagnosticado durante el embarazo con el síndrome de ‘obstrucción congénita alta de la vía aérea’. Foto: captura de video, AIL.

Tras completar el procedimiento, el bebé fue reintroducido en el útero para continuar su desarrollo. Siete semanas después, Cassian nació.

Su proceso, sin embargo, no terminó allí, pues permaneció 132 días en una unidad de cuidados intensivos neonatal, en lo que los médicos describen como un caso en el que, en la práctica, “nació dos veces”.

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Para su madre, Keishera Joubert, cada avance fue una victoria. Desde sobrevivir al parto hasta lograr salir adelante tras la hospitalización, cada etapa representó un logro en medio de un escenario incierto.

Ahora, con ocho meses de vida, Cassian evoluciona favorablemente, aunque continúa en tratamiento y deberá someterse a al menos tres cirugías adicionales.

*Con información de Alianza Informativa Latinoamericana.