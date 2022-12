El conmovedor mensaje de Tito Livio Caldas, fundador de Legis, antes de morir

El pasado 17 de julio, pocos días antes de su fallecimiento, Tito Livio Caldas, fundador de Legis, dejó un mensaje en el que expresaba su voluntad respecto a su estado de salud.

En la declaración, Caldas asegura estar en pleno uso de sus facultades mentales y agradecido por “haber vivido tan largamente la interesante etapa del mundo actual, rodeado de los que me aman y he amado”.

Agregó que acudiría a la eutanasia porque deseaba que su vida culminara “libre de dolor, de indignidad, en mi casa y rodeado de los míos”.

Esta es la carta de la última voluntad de Tito Livio Caldas:

"Declaración de voluntad

Bogotá DC, julio 17 de 2016

Yo, Tito Livio Caldas Gutiérrez, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía # 92’785, consciente y en pleno uso de mis facultades mentales y, por otra parte, feliz y agradecido de haber vivido tan largamente la interesante etapa del mundo actual, rodeado de los que me aman y he amado, soy consciente de la larga vida cumplida y del derecho que me asiste de elegir, sobretodo a mis 94 años, de las condiciones en que deseo que mi vida culmine, libre de dolor, de indignidad, en mi casa y rodeado de los míos. Así lo he decidido, con mi libre voluntad, en pleno uso de mis facultades mentales y conocimiento pleno de todo lo concerniente a la eutanasia como derecho autónomo humano fundamental.

Si por algún motivo ajeno a mi decisión no se puede cumplir mi voluntad, expresamente, me rehúso a que se den cuidados a mi cuerpo en estado vegetativo o se mantengan indefinidamente mis funciones vitales por medios artificiales.

Tengo un cáncer agresivo que en esta hora de mi vida, con mayor razón, me produce pavor porque me vería sometido al sufrimiento de una enfermedad terminal y al deterioro indignante de mis facultades físicas y mentales. Desde muy joven pertenezco a un mundo intelectual racionalista y mi decisión es únicamente el resultado de mis propias convicciones, del ejercicio pleno de mi autonomía y libre voluntad y, en este caso, de la admirable jurisdicción de la Corte Constitucional que consagró a favor de los colombianos el derecho humano, pleno y autónomo a una muerte digna.

Tito Livio Caldas Gutiérrez"