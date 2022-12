“El control político será mi fuerte en el Concejo de Bogotá”: Marisol Gómez

La precandidata al Concejo de Bogotá Marisol Gómez pasó por los micrófonos de Mesa BLU de BLU Radio para hablar sobre su postulación y sobre su paso como periodista de El Tiempo.

"Comencé muy joven como periodista en Cali porque hice parte de la primera escuela que hizo El Tiempo para estudiantes de la facultad de periodismo de todo el país, la primera que montó Rafael Santos, de ahí seleccionaban a algunos estudiantes. Yo venía de la Universidad Bolivariana de Medellín”, dijo.

El oficio de periodista en la actualidad

“Creo que las empresas de comunicación están sufriendo crisis. La transformación a lo digital ha obligado a las empresas a reformarse, a contratar gente más técnica que periodista”, comentó.

“Creo que mi hija en particular no pensó en estudiar periodismo, por diversos motivos se inclinó por la publicidad, pero es una niña creativa. Me parece muy bien que no haya estudiado periodismo porque creo que antes de ser periodistas debemos ser otra cosa, este oficio se aprende muy fácil”, añadió.

Concejo de Bogotá

“Hay algo que no le puede volver a pasar a Bogotá, es lo que ocurrió con TransMilenio por la Calle 26 porque años y años estuvo paralizada. Creo que el control político será uno de mis fuertes en el Concejo porque quiero estar pendiente de esas obras”, dijo.

“En la ciudad hay que ponerle mucho cuidado al ladrón del celular, al ladrón de bicicleta y al ladrón de carros porque hay unas estructuras criminales muy grandes detrás. Por ejemplo, los muchachos roban celulares porque saben que hay quien se los compra”, afirmó.

Su amistad con Fernando Galán

“Carlos Fernando Galán me llamó para expresarme su reconocimiento (…). Con el me conocía desde El Tiempo porque yo era la jefa de corresponsales y el era editor político en el 2005-2006. Creo que tenemos un premio que ganamos en conjunto”, mencionó.