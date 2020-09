El dramático caso de dos familias a las que, por error, hospital intercambió sus hijos

Dos familias en la región Caribe afrontan una verdadera novela de la vida real, pues después de cuatro años de haber nacido sus hijas descubrieron que se las intercambiaron en el centro asistencial donde nacieron. La equivocación salió a la luz luego de una investigación que adelantó uno de los padres que se intrigó pues la menor no presentaba ningún rasgo suyo a medida que crecía. El caso se registró en el hospital Niño Jesús de Barranquilla.

“Yo tengo mucho amor por la hija que estoy criando, pero también quiero tener la mía”, contó en Mañanas BLU José Gregorio Hernández.

De acuerdo con el hombre, no pudo estar en el momento del parto por motivos laborales. “A medida que la niña iba creciendo, iba notando que tenía menos parecido con la mamá y del lado mío”, narró.

“Se me hacía raro, tenía la duda que me invadía, pero no me atrevía a decirle (a la mamá)”, añadió.

Hernández contó que después de mucho pensarlo decidió investigar por su cuenta. En primer lugar, le llamaban poderosamente la atención rasgos como la nariz y el color de la piel. Así fue como decidió adelantar una prueba de ADN, cuyos resultados demostraron que él no era el padre biológico. El examen, fue a escondidas.

“Logré reunir la plata y dije, voy a hacerle la prueba a ella, porque no me pienso morir con esta duda”, narró.

Después habló con la mamá de la niña, le contó sus dudas y los resultados de la prueba.

“Yo pensaba que ella había estado con otra persona. Ella me manifiesta que no, que no había estado con más nadie. Le dije: ‘aquí el segundo paso es hacerte tú la prueba’. Ella aceptó y también salió incompatible”, relató.

Con ambos resultados, Hernández entendió que algo había sucedido en el hospital, así que siguió con su investigación, gracias a la cual pudo ubicar a la otra niña, su hija biológica.

“Cuando ya tenemos las pruebas de ADN empiezo a mirar en las redes sociales, buscando por Facebook a la muchacha que aparece en los registros de parto y cuando amplio la foto digo, esta es mi niña. Entonces empecé a mandar solicitudes a la familia de ella, hasta que logré contactarla”, contó.

Ahora, según Hernández, el drama es que él quiere estar con su hija biológica, pero las mamás no lo consideran una condición absoluta.

Escuche a José Gregorio Hernández, padre biológico de una de las niñas del caso de intercambio de bebés, en Mañanas BLU: