El eccehomo "restaurado" sigue vivo dos años después

una ópera en Estados Unidos, aparecerá en una película en España y centra un reciente vídeo musical en el que actúa su autora.

Todo comenzó en agosto de 2012, cuando Cecilia Giménez situó al municipio en el mapa mundial debido a los retoques que hizo a esta pintura mural de principios del siglo XX del artista aragonés Elías García Martínez, que quedó deformada.

La noticia del intento de restauración no tardó en expandirse por las redes sociales y los medios de comunicación de todo el planeta se hicieron eco del hecho.

Así, el eccehomo de Borja se convirtió en poco tiempo en un fenómeno viral en Internet, donde se propagaron como la espuma los chistes y los fotomontajes -los denominados "memes"- comparando al eccehomo con todo tipo de "celebrities" o con pinturas famosas como la Mona Lisa de Da Vinci.

La dimensión de la noticia fue tal que, ante el revuelo que suscitaron sus retoques y la repercusión mediática, Cecilia, que hoy tiene 83 años, sufrió un ataque de ansiedad.

Dos años después cuenta a Efe que lleva bien la fama, que le ha llevado a protagonizar recientemente el vídeo musical de la canción "Eccehomo", del cantautor Ángel Petisme, incluida en el álbum "El ministerio de la felicidad". Asegura que en el rodaje se sintió "muy cómoda" y que fue una experiencia "muy bonita".

Y es que, lejos de apagarse, el fenómeno del eccehomo sigue vivo, ya que, además de las camisetas, chapas, etiquetas de botellas de vino y aplicaciones móviles, la polémica restauración va a protagonizar próximamente una ópera en Estados Unidos y formará parte también de una escena en la película del director y actor español Santiago Segura "Torrente 5".

Por ello Cecilia, que al principio lo pasó "mal", ahora disfruta "del apoyo de la gente" y se siente "muy contenta" de que la anécdota haya servido para que "la gente conozca Borja y el Santuario de la Misericordia".

En estos dos años han pasado por este edificio más de 140.000 visitas llegadas de todos los puntos del planeta para conocer la pintura y a su restauradora, quien ha señalado que muchos de los visitantes van a buscarla a su domicilio para fotografiarse con ella.

Además, aprovechando el tirón, la Asociación de Vecinos del Santuario de la Misericordia de Borja creó el primer museo internacional del eccehomo, que cuenta con 26 pinturas inéditas sobre esta obra de autores de distintos puntos del mundo, desde México a Italia, y principalmente de España.

Cecilia, quien recalca que no obtiene ingresos por las visitas al eccehomo porque la recaudación se destina a proyectos benéficos, ha expresado su satisfacción porque "al final las cosas han salido bien" y ha favorecido al municipio "Se conoce que el santo dice: Cecilia, con todas las veces que me has arreglado y nadie te ha dicho nunca nada, pues ahora que no has podido nos van a conocer a ti y a mí en todo el mundo", cuenta con humor.

En opinión de esta octogenaria, si alguien hubiera tratado de hacer algo similar para atraer turistas a Borja "no hubiera salido", ya que "es algo que sucede por casualidad" y le "ha tocado" a ella.

En este sentido, el alcalde del municipio, Miguel Arilla, ha indicado a Efe, que la "restauración" ha favorecido a Borja puesto que se ha incrementado la afluencia de visitantes repercutiendo en la economía local, además de dar a conocer "el patrimonio cultural y artístico de la ciudad en el mundo".

Un éxito que el municipio quiere seguir explotando ya que, según ha explicado Arilla, Bodegas Aragonesas, con motivo del segundo aniversario, va a lanzar una promoción especial en la que aparecerá la imagen del eccehomo "restaurado" en las etiquetas de las botellas de vino. EFE