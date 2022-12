El Festival del Libro Parque la 93 se toma Bogotá

Este jueves llega a Bogotá el Festival del Libro Parque la 93, un espacio para que los amantes de los libros puedan disfrutar de charlas, música y autores.

“Esta es nuestra tercera versión y coincide con los 25 años del parque, es un festival alrededor de la cultura, queremos que la gente que llegue al parque viva una experiencia”, dijo Martha Elena Gómez, directora del Festival del Libro Parque la 93.

Este festival cuenta con la presencia de 31 librerías independientes, por lo que es un atractivo no solo para los bogotanos, sino para visitantes de todo el país.

“Es un festival incluyente en el que participan personas de Bogotá y de todo el país, hay 35 franjas para disfrutar y en las que hay de todo”, agregó Gómez.

La novelista y poeta, Piedad Bonnett, tendrá un espacio en el festival en el que contará detalles de sus libros ‘Donde nadie me espere’, ‘Lo que no tiene nombre’, entre otros.

Entre tanto, la escritora Maribel Abello, dijo sentirse emocionada de participar de la tercera versión del Festival del Libro Parque la 93.

“Agradezco inmensamente la invitación al festival. Viví en Bogotá 30 años de mi vida, para mí Bogotá es mi cuidad donde he sido actriz, profesional reconocida, he hecho amistades, me he formado como artista”, contó Abello.

En diálogo con Mesa BLU reiteró la importancia que el autor de una obra logre conectarse emocionalmente con el lector.

“Detrás del escritor saca su fibra y se conecta con el otro que lo está leyendo o lo está escuchando, porque está expresando todo eso que lo lleva a tocar a esas personas bipolares”, puntualizó.

