El hombre del ataúd, inspirador de los memes de la cuarentena, rompió el silencio

Benjamin Aidoo vive en un apartado poblado en Ghana donde ni siquiera cuenta con servicio de wifi. Él, un simple cargador de ataúdes jamás imaginó que la imagen de su trabajo terminara siendo uno de los contenidos de mayor viralidad en todo el mundo.

Durante la cuarentena por coronavirus, las imágenes de ‘los hombres del ataúd’, que bailan con el difunto, se convirtieron en un escape y en una forma de burlarse de la muerte para millones de usuarios de internet, que de esta manera quizás puedan eliminar algo de presión en medio de la ansiedad por la pandemia.

La periodista argentina Noe Antonelli, logró ponerse en contacto con Benjamin, quien contó su historia y la forma en que toma la inesperada fama que hizo él y sus compañeros de trabajo el rostro satírico de la pandemia.

“Empecé este negocio en 2003 o 2004. Empecé llevando al difunto al cementerio y después de un tiempo decidí darle un giro, así que le agregué un poco de coreografía. Y hasta ahora lo he estado haciendo durante aproximadamente 18 años. Estoy en este negocio desde hace mucho tiempo”, contó.

Sobre el hecho de ser famoso en tan poco tiempo,

Benjamin Aidoo también se pronunció.

“Sí, soy consciente de la fama. La gente está llamando de todas las partes del mundo, contándome lo que pasó. Están usando nuestros videos, haciendo memes. Me siento un privilegiado y estoy muy feliz de eso. Con esta cuarentena y este coronavirus, la gente está encerrada. Algunos están parcialmente encerrados, como acá en Ghana, pero en otros lugares están completamente encerrados. Aunque estén encerrados en sus cuartos, igual usan sus teléfonos. Que usen mi video para alegrarse me hace sentir un privilegiado y me pone muy feliz”, declaró.

Vea la entrevista a Benjamin Aidoo hecha por la periodista Noe Antonelli.