El incómodo momento que vivió reconocida cantante argentina con Piqué en plena entrevista

Una nueva controversia envuelve a Gerard Piqué, expareja de la cantante barranquillera Shakira, esta vez durante una entrevista en Twitch donde tuvo como invitada a la popular cantante argentina María Becerra. Durante el transcurso de la entrevista, el exfutbolista generó indignación entre los seguidores bolivianos al aparentemente menospreciar el próximo concierto de la artista en Bolivia, lo que desató una ola de críticas en las redes sociales.

María Becerra, reconocida por su éxito en el género urbano, se encontraba promocionando sus próximas presentaciones cuando Piqué, visiblemente sorprendido al escuchar que uno de sus destinos sería Bolivia, expresó su opinión de manera poco favorable, lo que provocó una reacción inmediata por parte de los fanáticos bolivianos.

El exjugador del Barcelona intentó justificar su reacción argumentando que esperaba que la cantante mencionara conciertos en España, no obstante, sus comentarios no lograron calmar la controversia. Incluso, ante la solicitud de disculpas por parte del presentador del programa, Ibai Llanos, Piqué respondió de manera "inapropiada".

"Esto lo hacen ustedes por quedar bien, no tengo que hacer un mensaje de dos minutos a Bolivia. No he faltado el respeto a nadie de Bolivia", respondió Piqué, lo que aumentó la indignación de los espectadores.

Ante la situación, María Becerra no dudó en responder a Piqué, manifestando su molestia por la interrupción en la promoción de sus conciertos. "La cagaste la verdad. Yo estaba tirando mis fechas tranquila", expresó la cantante.

El hecho generó todo todo tipo de comentarios en redes sociales, donde los usuarios le recordaron a Piqué que por su forma de ser había terminado su relación con Shakira, entre otros comentarios. "Shakira tiene tanta razón en qué debe ejercitar su pobre cerebro", "Di que eres clasista sin decir que eres clasista", "Ibai siempre poniéndolo en su lugar!", "Menosprecia a Bolivia y se burla de María Becerra, que falta de respeto", son algunas de las reacciones que se leen.