El infierno que vivió periodista de Noticias Caracol durante robo: "Pensé que los mataron"

A través de su cuenta de Instagram, la periodista Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol, contó el infierno que vivió el día que volvió a casa y notó que ladrones habían ingresado de forma forzosa a su apartamento y se llevaron varios objetos personales mientras ella se encontraba trabajando.

"Sí. Los ladrones están en Bogotá alborotados (...) A mí no me cuida la Policía, a mi en definitiva me cuida Dios y se los digo porque siempre he estado en la tarde-noche en mi casa porque siempre he madrugado mucho, pero, esta vez, luego de 8 años de estar madrugando estuve una semana en la tarde. Resulta que nuestro apartamento tiene una terraza y al lado había una casa que tenía fachada de una supuesta empresa (...) Pues esa era la guarida de los delincuentes", contó.

Todo sucedió el jueves, 5 de diciembre, a las 5:00 de la tarde. Los ladrones forzaron la chapa de la puerta e ingresaron al apartamento para llevarse varios objetos personales. Ella llegó a las 11:00 de la noche y vio a un vecino, quien le contó que había sido víctima de robo a lo que, inmediatamente, acudió a su hogar y notó que tenía la misma situación. Si bien el hecho de ser robada le genera preocupación, lo que más temía era que lastimaran a sus perros, pues no escuchaba ningún tipo de ruido de ellos, aunque los llamara.

"Llamo a Giro y Bombón, no ladran ni nada y pensé lo peor. Yo estaba en una angustia que ni se imaginan, a mí el corazón me hacía así y yo decía 'Los mataron', fue lo primero que pensé. Porque si un ladrón entra a un apartamento y ve dos perros, que, efectivamente, van a levantar el apartamento a ladridos, pues peor", dijo.

Cuando pudo entrar vio todo el apartamento desordenado y lo que la tranquilizó fue ver a sus perros bien, sin ningún tipo de violencia encima. Por otro lado, le dio gracias a Dios de que nadie terminara lastimado, pero aseguró que siente inseguridad en este inicio de diciembre con el temor de que vuelva a pasar algo así.

"He pasado noches horribles, me despierto cada 2 segundos pensando en que me van a hacer algo. El daño psicológico que un robo le causa, es impresionante (...) Me parece impresionante es que las autoridades no hagan algo con esas casas desocupadas. Eso es un peligro para todo el barrio", puntualizó.

