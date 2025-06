El mensaje que Nydia Quintero dijo minutos antes del atentado contra su nieto Miguel Uribe

Nydia Quintero murió en la madrugada de este lunes, 30 de junio de 2025 en la Fundación Santa Fe, mismo clínica en la que permanece internado su nieto Miguel Uribe Turbay.

Sin embargo, hubo un revelador y enigmático pedido de Nydia Quintero, que dio a conocer minutos antes del atentado que sufrió el senador el pasado sábado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá.

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, compartió en Blu Radio los detalles que le fueron contados por una tía, María Victoria, todo esto antes de que muriera Nydia Quintero.

Según Hoyos, unos minutos antes de que se conociera la noticia del ataque contra su hermano, Nydia Quintero, de 93 años, se volteó hacia su enfermera y le dijo: "Hay que ponerle un trapito blanco en la cabeza a Miguel".

La declaración de Nydia Quintero causó gran sorpresa entre sus familiares. María Carolina Hoyos explicó que su abuela, debido a su avanzada edad y su estado de salud, cada vez habla menos, y hasta hace unos seis meses, su frase más repetida era "hay que hacer lo correcto".

Nydia Quintero Foto: Fundación Solidaridad por Colombia

La mención específica de Miguel justo antes de que ocurrieran los hechos resultó particularmente impactante.

Publicidad

Miguel Uribe Turbay fue víctima de tres disparos durante un evento político, y su condición sigue siendo crítica, aunque el centro médico ha señalado que "muestra una respuesta al manejo" médico.

La familia, y en particular María Carolina Hoyos, ha estado rezando con doña Nydia desde el atentado. Sin embargo, Hoyos expresó un profundo deseo de que su abuela no entienda la magnitud de lo que está ocurriendo con Miguel.

"Quisiera creer que mi abuela no se da cuenta de lo que está pasando, le pido a Dios que mi abuela no entienda esta noticia y no participe de esto porque sería devastador", afirmó en ese momento María Carolina.