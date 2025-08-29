Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / El milagro que la Virgen la mostró a presentador de Día a Día: "Brotó una lágrima"

El milagro que la Virgen la mostró a presentador de Día a Día: "Brotó una lágrima"

Fue un capítulo difícil en la vida del presentador y fue este momento con la Virgen que le permitió confirmar, más que nunca, la presencia de Dios.

El milagro que la Virgen la mostró a presentador de Día a Día.jpg
El milagro que la Virgen la mostró a presentador de Día a Día //
Fotos: AFP/ Caracol TV
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 29, 2025 09:07 a. m.

Hay momentos en la vida que son imposibles de borrar debido a que quedan grabados en la memoria para siempre y esto le sucedió al reconocido presentador Carlos Calero, cuando su familia atravesó un momento difícil en su vida al lado de su hijo, que fue diagnosticado por un tumor en la cabeza.

Mucha gente no cree en los milagros ni en las pruebas divinas, sin embargo, en el caso de él la situación ha sido diferente y es que, en diálogo con el podcast ‘Charlas Divinas’, el presentador presenció uno cuando vio “llorar” a la Virgen.

“Un momento muy bonito en qué Pau se queda sola con Carlos, ya nos fuimos Sofi y yo a dormir a la casa. Ella se quedó con Carlos y se arrodilló a la Virgen, ella veía la Virgen y brotó una lágrima que ella le tomó la foto a la Virgen y me eriza la piel, esa foto la tiene Pau, que ella le decía que tranquilo que ella va a estar bien y hoy Carlos es un niño que hoy está bien”, contó, momento que nunca podrá olvidar y entendió la fuerza de la voluntad de Dios.

Carlos Calero aseguró que pese a todas las dificultades que vivió en su familia, nunca quiso desistir y sentía que era Dios el que iba a solucionar todo lo que venía pasando, que terminó siendo así y agradecido espera poder devolverle todo eso con sus acciones con las demás personas.

“Amo mi trabajo, lo que hago, que lo soñé toda la vida. ¿Cómo ser alegre en medio de tantas dificultades? Me contrata una empresa para dar una charla sobre la felicidad, fui y eran 1.500 personas hablando en medio de una tragedia, fue un espacio de liberación de amor, de comprensión. No es fácil. Pero hay fuerza. Hasta la tristeza hay que disfrutarla también, hay que levantarse con la ilusión de que tienes una familia y una persona por la cual orar y rezar”, añadió.

Carlos Calero
Carlos Calero se casará por quinta vez
Foto: Instagram Carlos Calero

