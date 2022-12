El papá admirable que está detrás de campeón nacional de paranatación

Justo cuando Melissa, la madre del ahora campeón nacional de paranatación Yuliam Díaz, buscaba un abogado para la acción de tutela con la que requería un implante coclear para su hijo, David Martán comenzó lo que sería su camino para ser padre adoptivo.

De acuerdo con el abogado Martán, él decidió llevar el caso de Melissa y su hijo. Luego que finalizó el proceso, la mamá de Yuliam y él desarrollaron una relación sentimental, más tarde, David conocería a quién sería el amor de su vida.

“Fui a la casa, lo estaba cuidando en ese momento la mamá, fue algo muy hermoso porque cuando llegué el corrió, me abrazó, yo lo abracé, pero fue de pronto, en un impulso que no sabía qué pasaba en ese momento. Ahí se comenzó a desarrollar una relación muy bonita con él”, mencionó David.

Con los años, el abogado se fue encariñando con Yuliam, desarrollaron una relación familiar y poco a poco lo impulsó a practicar natación.

“El me acompañaba a muchos eventos deportivos. A donde yo iba él siempre estaba conmigo. Yo le pregunté qué quería hacer y él me dijo ‘papi, quiero natación, quiero el agua'”, relató David, quien no ha dejado de apoyarlo para que se convierta en el deportista que es hoy en día.

“Hicimos todos los trámites para que entrara al equipo de alto rendimiento de Compensar, aprobó y ya ahí comenzó nuestra carrera de natación”, agregó.

Hoy en día, el esfuerzo que ha hecho este padre adoptivo se ve reflejado en la medalla de bronce en 400 metros libre en tornero interligas de Pereira, en la medalla de Oro en 400 metros combinados de los interclubes de Cali y en las siete preseas de Oro que ganó en los Juegos Paranacionales de Bolívar 2019.

Además, Yuliam viajó a Turquía en 2017 para competir en los Deaflympics en Samsun, Turquía.

“Yo creo que soy el apoyo de él y él ha sido también una inspiración para mi”, manifestó el abogado David Martán, quien se encuentra feliz por celebrar otro Día del Padre.

