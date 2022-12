El político colombiano con el que Esperanza Gómez grabaría una escena de sus películas

La actriz de cine para adultos Esperanza Gómez reveló en un video con Daniel Samper con qué político colombiano haría una escena sexual en una de sus películas.

El youtuber y periodista le puso a la actriz cinco posibles candidatos a la que sin vacilar Esperanza respondió que Gustavo Petro y hasta Juan Manuel Santos.

Publicidad

“Con Uribe no, muy maquiavélico. Santos es un hombre interesante, ese puede aplicar. Fajardo, no; Duque, para nada ; me gustan los hombres con carácter, con los pantalones bien puestos e inteligentes. Petro es un hombre bien inteligente, que se enfrenta y pone la cara de frente”, dijo.

Vea aquí: ¿Esperanza Gómez embarazada? Nuevas fotos levantan sospechas y comentarios

Además, Esperanza Gómez indicó que a lo largo de su carrera ha hecho entre 26 o 29 películas porno.

Publicidad