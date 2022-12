El rastro de tu padre, una reflexión para las madres del libro de Patricia Lara

“Verónica de la Espriella, uno de los personajes de la historia, se enamoró en la época de la universidad de un profesor que estaba casado, pero dicha relación no pudo concretarse porque él solo quería ‘pasar el rato’ con ella, entonces pensó que si a los 35 años no tendría una pareja estable no dejaría a un lado su decisión de ser madre. Al cabo de unos años, en New York conoció un banco de semen y se inseminó”, explicó.

Publicidad

En la historia se genera un conflicto a partir del nacimiento de la hija de De la Espriella ya que desde que tomó la decisión de inseminarse su ideal era tener un hijo con el físico de un árabe.

“Ella quiso que el semen fuera de un árabe porque su amante era hijo de Libaneses, pero cuando parió tuvo una niña negra de ojos verdes, como ella, lo que desata un conflicto racial”, indicó.

Publicidad

Esta novela que se divide en dos relatos: Estrella, hija de Verónica, da pie a que surja la segunda historia de la novela, contada por esta segunda protagonista.

Publicidad

“La segunda parte de la historia es contada por Estrella que siempre se preguntó el origen de su procedencia y de allí surge una obsesión por conocer a su padre biológico”, aclaró.

Además, Lara aprovechó los micrófonos de Blu Radio para dar su opinión frente a lo qué está pasando con el proceso de paz en Colombia.

Publicidad

“Yo creo que sería clave que abrieran las puertas a todos los líderes de opinión y la ‘gente del común’, y permitir conversar con ellos ya que no tienen muy claro el ambiente del país. Hay que ver qué es posible y que no, la guerra no la ha ganado nadie porque si uno no ha derrotado a nadie no puede poner condiciones”, manifestó.

Publicidad

Así mismo afirmó que cree que la decisión de dejar las armas ya está tomada, sin embargo a las Farc le da miedo “lanzarse a la piscina” y concretar el acuerdo.