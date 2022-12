El reclamo del papa Francisco a las clases favorecidas de Ecuador

En un encuentro que sostuvo el papa Francisco con miembros de la sociedad civil en la capilla de San Francisco en Quito, entre quienes destacaban políticos y reconocidos empresarios, el santo padre habló de lo que denominó “hipoteca social” (Lea también: Si un pobre muere de hambre no es noticia; si bolsas caen es escándalo: papa ).

Dijo el papa: “lo que somos y tenemos nos ha sido dado para ponerlo al servicio de los demás, ¡gratis! Lo recibimos gratis, gratis lo damos. Nuestra tarea consiste en que fructifiquen obras de bien, los bienes están destinados a todos y aunque uno ostente su propiedad, pesa sobre ellos una hipoteca social siempre” (Lea también: Evangelizar, esa es nuestra revolución: papa Francisco ).

“se supera así el concepto económico de la justicia, basado en el principio de compraventa, con el concepto de justicia social, que defiende el derecho fundamental de una persona a una vida digna”, añadió Francisco.

"El amor se muestra más en las obras, más que en las palabras. Amemos más a la sociedad en las obras”, puntualizó el pontífice.

El santo padre también hizo referencia a los llamados “Nini”, un segmento de la población entre 15 y 29 años que “ni estudia, ni trabaja”, al llamar la atención por la alarmante cantidad de jóvenes que se encuentra en esta situación, advirtiendo que este fenómeno conlleva al aumento de suicidios juveniles

“Hoy educación de emergencia para esos jóvenes que no tienen trabajo, que les otorgue la dignidad de llevar el pan a casa. Si no hay solidaridad esto no se soluciona”, indicó.

El papa instó a los representantes de la sociedad civil a que repliquen su mensaje en los grupos que encabezan en las diferentes esferas sociales.