El regaño de Aida Merlano a su hija por desnudarse en Soho y hablar de sexo en público

Aida Victoria Merlano, hija de la prófuga excongresista Aida Merlano, reveló, a través de una transmisión en vivo por Instagram, detalles de la carta de su madre, en la que asegura, entre otras cosas, que tiene intenciones de entregarse a la justicia.

Una seguidora le preguntó a la joven si en la carta de su madre ella se refería a las fotografías que había hecho para Soho, en las que aparece totalmente desnuda y habla de sexo sin pudor alguno.

Ante lo que Aida Victoria aseguró que su madre sí se refirió a las sexys fotografías y hasta la regañó por desnudarse en público.

“Mi mamá se pronunció respecto a las fotos de Soho y obviamente me regañó (…) Me pegaron un regaño que no se imaginan, saben”, sostuvo la joven en la transmisión en vivo por la red social.

Acto seguido, Aida hija precisó que su madre también le manifestó que persiguiera su felicidad y que la entiende, pero que no hablara se sexo en público.

“Me dijo que persiga mi felicidad y que me entiende, pero que no tengo porque andar hablando de cómo me gustan esas cosas. Básicamente fue eso”, puntualizó la joven en el Instagram Live.

Esto piensa Aida Merlano de las fotos de su hija en Soho pic.twitter.com/NDTIxhoAg2 — Andrea Lorena Durán (@Duranlorena_) December 12, 2019

