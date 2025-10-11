El sorprendente caso del hombre con el nombre más largo del mundo: tiene 2.253 palabras

Laurence Watkins, un neozelandés radicado en Australia, logró un curioso lugar en la historia al ser reconocido por Guinness World Records como el hombre con el nombre personal más largo del mundo: 2.253 palabras.

Watkins inició este peculiar reto en 1990 con el propósito de superar el récord existente e inscribir su nombre en el famoso libro. “Siempre me fascinaron los récords inusuales que algunas personas intentaban batir, y realmente quería formar parte de ese mundo”, declaró a Guinness.

Su extenso nombre, que abarca más de 20 páginas, comienza con “Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff Sr. Laurence Michael David Jonathan…” y continúa con miles de caracteres adicionales. Para formalizarlo, el hombre invirtió una considerable suma en mecanografiar la lista completa y presentarla ante el Tribunal de Distrito de Nueva Zelanda.

Nombre más largo del mundo Foto: X @gwr_es

Aunque el Registro General rechazó inicialmente su solicitud, Watkins apeló ante el Tribunal Superior, que falló a su favor. La decisión fue tan trascendental que llevó a modificar las leyes del país, permitiendo registrar nombres personales extremadamente largos.



Sin embargo, su logro no estuvo exento de complicaciones: ningún documento oficial puede reflejar su nombre completo, lo que le ha generado múltiples dificultades burocráticas.

El récord, que en un principio alcanzaba 2.310 palabras, fue finalmente ajustado a 2.253 tras revisiones de Guinness World Records, consolidando a Laurence Watkins como la persona con el nombre más extenso legalmente reconocido en el planeta.