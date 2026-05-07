'El Tic Tac de mi Selección', la nueva canción a la tricolor grabada en territorio sagrado arhuaco

En un hecho considerado histórico para la cultura arhuaca, la comunidad reunida en Katanzama, territorio sagrado ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, elevó por primera vez la bandera de Colombia en medio de un encuentro ancestral liderado por el mamo Camilo Izquierdo. El momento quedó registrado en el videoclip de El Tic Tac de mi Selección, la nueva canción del cantante samario Michel Torres inspirada en la Selección Colombia y en la diversidad cultural del país.

La producción audiovisual fue grabada en Katanzama y contó con la participación de integrantes de distintos asentamientos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Según explicó el artista, el objetivo del proyecto fue mostrar las tradiciones, expresiones culturales y el mensaje espiritual de protección de la Madre Tierra que representa el pueblo arhuaco, mientras se exalta uno de los símbolos de unión más fuertes de Colombia: la Selección nacional de fútbol.

El Tic Tac de mi Selección mezcla sonidos representativos de varias regiones del país, incorporando ritmos, bailes y expresiones cotidianas que buscan conectar a los colombianos alrededor del fútbol. La canción fue tomada por Caracol Televisión como una de las piezas musicales relacionadas con la Selección Colombia, consolidándose como un himno alegre y festivo para los aficionados.

El videoclip también busca visibilizar la riqueza cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta y el valor espiritual del territorio arhuaco. Durante la grabación, la comunidad liderada por el mamo Camilo Izquierdo protagonizó el acto simbólico de izar la bandera colombiana, un gesto que fue presentado como una señal de unión entre las raíces ancestrales y la identidad nacional.



El cantante Michel Torres destacó que la música fue creada pensando en la diversidad de Colombia y en la capacidad que tiene el fútbol de reunir a personas de distintas regiones, culturas y tradiciones. Con esta propuesta artística, el artista samario busca transmitir un mensaje de integración, respeto por los pueblos indígenas y cuidado del medioambiente desde “el corazón del mundo”, como es conocida la Sierra Nevada de Santa Marta.



Así suena la nueva canción a la Selección Colombia

La grabación de El Tic Tac de mi Selección en territorio arhuaco también se convirtió en una vitrina cultural para mostrar al país y al mundo las tradiciones ancestrales de esta comunidad indígena, considerada una de las guardianas espirituales de la naturaleza en Colombia.