Ella era Maryan Gómez, exparticipante del Desafío que murió por extraña complicación

Una terrible noticia conmocionó a los colombianos, pues en horas de la tarde se confirmó el fallecimiento de Maryan Gómez a sus 29 años, conocida por su participación en el programa Desafío The Box 2023.

Según informó La Red, la causa del deceso de la joven se habría dado por una complicación pulmonar, lo que avanzó hasta llevarse la vida de Gómez, quien murió en una clínica de Bogotá sobre las 11 de la noche de este sábado, 31 de agosto.

¿Quién era Maryan Gómez?

Oriunda de Villavicencio, la joven se desempeñaba como atleta crossfit y entrenadora personal, desarrollando diferentes rutinas para sus seguidores, las cuales compartía a través de su cuenta de Instagram.

Gómez se volvió popular tras participar en el reality Desafía The Box, donde demostró su increíble fuerza y destreza en los Boxes y, según contó, al salir el programa le dejó grandes amistades, entre quienes destacó a Gema.

"Vengo a presumir una de las mejores cosas que me pasó y me ha dejado el Desafío. Ella (Gema) es una persona transparente, franca y llena de amor. Amor que he podido disfrutar y sentir a plenitud. Una amistad que se ha venido construyendo a medida que pasa el tiempo y agradezco a la vida por ponerla en mi camino", se lee en el mensaje de Instagram compartido por Gómez.

La historia de la exparticipante del Desafío

Hace unos meses la atleta contó a Noticias Caracol su historia como de "telenovela", relatando que durante sus primeros años de vida no estuvo acompañada de su mamá, pues la mujer la tuvo a una edad muy temprana, por lo que decidió dejarla al cuidado de una pareja mayor que no podía tener hijos.

Durante esos años, Gómez recibió una excelente crianza y mucho amor de la pareja, quienes pensaron en registrarla con su apellido y mantenerla como suya. Sin embargo, su madre biológica apareció nuevamente con la orden de un juez para reclamarla nuevamente.

La joven aceptó y perdonó a la mujer que le dio la vida, pero después de unos años volvió con sus padres adoptivos, quienes le brindaron amor sin importar que no fuera de su sangre.

Lo siguiente ya es historia, pues con su esfuerzo Gómez consiguió entrar al programa de televisión y concretar una carrera como entrenadora.

Es así como la joven dejó atrás grandes recuerdos y una personalidad importante, pues demostró su fuerza, resistencia y carisma en cada paso de su vida.