Ella es Diana Moreno, la mujer más pequeña de Colombia: "Luchen por lo que quieren"

A sus 28 años Diana Moreno es la mujer más pequeña de todo el país. Mide 78 centímetros, pero eso no la limita para alcanzar su sueño de terminar sus estudios y ser una “gran diseñadora gráfica”. Su estatura tiene ventajas y desventajas como que la mayoría de las personas la admiren, le den amor o, por el contrario, la falta de respeto, por ejemplo, cuando la llaman “enana”.

En conversación con ‘Todas, todos y todes’, del Canal Caracol, Diana contó que, desde su nacimiento, el propio médico le dijo a su padre que sería igual que su madre.

Su bachillerato no lo pudo terminar a tiempo por razones personales y la muerte de su padre marcó un antes y un después en su vida. De hecho, los últimos días no han sido fáciles pues en ocasiones no tienen el suficiente dinero para comprar alimentos.

Pese a los roces con su padre, lo recuerda con cariño y dice que para él era “la niña de sus ojos”. El fallecimiento de él fue muy duro para su familia, pues era la base económica para subsistir y dejó un gran vacío emocional.

Ahora ella lleva las riendas de su hogar gracias al puesto de dulces que tiene y tiene el objetivo de completar sus estudios y ser una gran diseñadora gráfica, pues en consiente que una persona profesional tiene más oportunidades en la vida laboral y así mejorar las condiciones de vida de su familia.

Quiere mejorar su conocimiento en marketing y manejo de redes sociales para fortalecer la venta de su producto de dulces y así responder a la demanda que le dicen algunos clientes de que “no sube contenido”.

"Siempre he soñado con tener mi negocio de maquillaje (…) Luchen por lo que quieren, céntrense en lo que los motive", comentó.

¿Qué le molesta a Diana Moreno?

No le gusta que la traten como una niña a sus 28 años y le pidan permiso a su mamá para tomarse una foto con ella, pues ella tiene todas las capacidades de decidir por sí misma.

“Me pasa mucho cuando salgo con mi mamá que preguntan: ‘Ay, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Ella entiende lo que estamos hablando? Prefiero no seguir escuchando eso y sigo mi camino. A mí solo me faltó altura, porque me pueden hablar de cualquier tema y yo puedo responder”, añadió en conversación con ‘Todas, todos y todes’, del Canal Caracol.