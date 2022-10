Embarazo, síndrome premestrual o menopausia: la depresión acecha a la mujer

Incluso, según las cifras de la OMS, cada año un millón de personas se suicida a causa de la depresión.

Sin embargo, una circunstancia especial ocurre en las mujeres en la época del embarazo, síndrome premestrual, menopausia, donde se agudiza la situación.

El doctor Mauricio Andrés Gómez Bosa, médico ginecólogo especialista en medicina maternofetal, explicó en qué consiste la depresión, habló de los casos comunes en las mujeres y dio varios tips para tratarla.

Dijo que la depresión es una condición que afecta mucho a las mujeres, pues son “un coctel de emociones y hormonas”.

En ese sentido, el experto pidió a las personas aceptar cuando sienten que algo no está funcionando bien su cuerpo.

Tratamiento

Luego de que una mujer descubre que sufre de depresión, el doctor Mauricio Andrés Gómez habló sobre el tratamiento.

“Específicamente en el tema de la menopausia y en el tratamiento psiquiátrico hay varias opciones. Hay personas que dicen que no acuden al médico para no poner químicos, sin embargo no siempre el tratamiento requiere medicamentos. Se ha demostrado en algunos pacientes que la psicoterapia puede ser incluso igual de efectiva al tratamiento con medicamentos”, añadió.

El especialista en medicina maternofetal también se refirió a la parte hormonal y dijo que “en algunos casos los estrógenos ayudan a recuperar el ánimo, también está la psicoterapia y los medicamentos antidepresivos.

Testimonio de vida

Gloria Beatriz Zapata, quien sufrió de depresión por menopausia, contó su historia.

“Cuando aparece la época de la menopausia, uno tendría que estar listo para muchos cambios físicos y emocionales. Al principio solamente son físicos pero el desbalance hormonal es fuerte, amanece uno triste, se pone a llorar sin razón”, narró.

Sin embargo, dijo que la experiencia ante la menopausia es diferente en cada mujer, por lo que hizo un llamado a que cada una mantenga una vigilancia y control de sus sentimientos para descubrir si uno llega a una etapa de depresión excesiva.