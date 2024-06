Emocionante relato de colombiano que devolvió celular perdido en fiesta del Real Madrid

En medio de los festejos y la alegría desbordante de los hinchas del Real Madrid tras ganar el título de la Champions League contra el Borussia Dortmund el sábado 1 de junio, un episodio de honestidad destacó entre la multitud. Alexander Robles, un colombiano de 29 años, se convirtió en protagonista al encontrar y devolver un celular perdido durante la celebración.

El momento fue capturado en un video que se volvió viral en las redes sociales. En las imágenes se observa a Robles, ubicado sobre una estructura de cemento, levantando el dispositivo móvil encontrado en medio de la multitud, buscando dar con su dueño entre la efusividad de los festejos. Tras unos momentos de incertidumbre, un joven se acerca y confirma que el celular es suyo, activando el reconocimiento facial para desbloquearlo, corroborando que si era el dueño.

La reacción de los amigos del fanático del Real Madrid fue sorprendente, celebrando la honradez del colombiano como un triunfo más para el equipo blanco. El gesto del colombiano le dio la vuelta a las redes sociales, donde los usuarios elogiaron su acto de honestidad y lo destacaron como un ejemplo a seguir.

Sin embargo, luego de unos días Robles compartió detalles sobre el momento de devolver el celular al extranjero. En un diálogo con Noticias Caracol Ahora, el colombiano expresó su emoción al ver cómo su acción resonaba en su país de origen. "Pese a que aquí es muy difícil la cosa a veces, no hay que perder la costumbre de su país y ser honrado", indicó.

Robles también mencionó el apoyo y el orgullo que sintió al ser reconocido por sus compatriotas. "La gente gritó como si se tratara de un gol, lo cantaron demasiado. Me alegró mucho, la gente me decía que dejé a mi país en alto. Me parece que fue otro colombiano el que me grabó", compartió emocionado.

Finalmente, Robles recibió las felicitaciones de sus familiares, quienes lo contactaron para compartir la noticia de su aparición en televisión. "Me llamaron, me dijeron 'saliste en la tele'. Hay que ser honrados y seguir así", concluyó el colombiano.