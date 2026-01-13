Emotivo mensaje de la esposa del fotógrafo de Yeison Jiménez, fallecido en accidente aéreo

La tragedia aérea ocurrida el pasado sábado 10 de enero sigue generando una profunda conmoción en el país. El desplome de una aeronave que había despegado de Paipa, Boyacá, con destino a Medellín dejó seis personas fallecidas, entre ellas el cantante de música popular Yeison Jiménez y varios integrantes de su equipo de trabajo. En el siniestro perdieron la vida Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, el fotógrafo Waisman David Mora Bejarano y el capitán Fernando Torres.

A través de sus redes sociales, Camila Menjura, esposa de Waisman Mora, abogada y CEO del bufete Menjura y Asociados Jurídicos rompió el habitual carácter profesional de sus publicaciones para expresar el profundo dolor que atraviesa tras la muerte de su esposo. En una historia de Instagram, Menjura compartió un breve pero desgarrador mensaje: “Amor de mi vida, esposo de mi alma. No me dejes por favor…”, palabras que rápidamente conmovieron a miles de usuarios.

Waisman Mora, reconocido fotógrafo y camarógrafo, se encontraba consolidando su vida familiar junto a Camila Menjura. La pareja había cumplido recientemente tres años de relación y era padre de la pequeña Isabella, una bebé de menos de un año de nacida. En octubre de 2025 habían compartido públicamente la primera imagen de su hija, mientras que meses antes Camila había documentado con ilusión su embarazo.

Horas después de confirmarse la tragedia, Camila Menjura publicó un video que reflejó la nueva realidad que enfrenta junto a su hija, acompañándolo de imágenes del fotógrafo cargando y arrullando a la bebé cuando era recién nacida. “Y ahora, nos cuidas desde el cielo”, escribió en otra de sus publicaciones, en la que destacó el vínculo entre padre e hija.



Además, Camila compartió una fotografía junto a su esposo tomada en un ascensor y recordó la despedida previa al viaje. “Saliste de casa el viernes diciendo que regresabas hoy. Ya no puedo esperar esa hora, porque te fuiste para un viaje distinto, un viaje con Dios”, expresó.