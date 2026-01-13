En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Emotivo mensaje de la esposa del fotógrafo de Yeison Jiménez, fallecido en accidente aéreo

Emotivo mensaje de la esposa del fotógrafo de Yeison Jiménez, fallecido en accidente aéreo

La pareja había cumplido recientemente tres años de relación y era padre de la pequeña Isabella, una bebé de menos de un año de nacida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad