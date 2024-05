Empleada doméstica denuncia brutal ataque de extranjeros que la acusaron de ladrona

En Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, una mujer denunció ser víctima de un terrible trato por parte de dos extranjeros que la acusaron de robarse un anillo y dinero en la casa en la que ella trabajaba como empleada doméstica en Medellín. ‘Margarita’, a quien se le cambió el nombre por cuestiones de seguridad y para proteger su identidad, contó que la agredieron cuando intentó salir de la residencia, la cual los canadienses alquilaron en su paso por Colombia; estas personas estaban en condición de ilegalidad en el país.

“Trabajo en el servicio de limpieza y ya llevaba varias semanas trabajando para esa gente. Me atracaron porque dijeron que yo les robé un dinero y una joya, cosas que no tenía; no encontraron nada en mi bolso ni en mi ropa, nada”, explicó.

Ocurrió el 23 de noviembre del 2023, cuando ella estaba “trabajando normal”. Según su relato, los hombres se fueron del lugar antes de lo previsto y ella fue a hacer aseo después y a hacer revisión del apartamento. Dijo que regresaron después y la acusaron de robarse “un dinero”, pero, aun así, le pidieron volver a trabajar con ellos, pero no quiso porque se sentía mal por las denuncias en su contra y pidió al administrador que buscaran a otra persona porque no quería volver.

“Ellos dijeron que no había problema y les respondo: ‘Pero como que no hay problema. O sea, aparte de que me están acusando de robar, cómo vuelven a ingresar a una persona que para ellos es una ladrona, no tiene sentido’. Ahí empecé a tener las dudas, a darme cuenta que estaban mintiendo (…) Continué trabajando para ellos dos semanas más, era incómodo porque sí tenía como la gana de preguntarles qué había pasado, por qué me estaban acusando, pero traté mejor de quedarme callada”, aseveró.

Publicidad

‘Margarita’ aseguró que días después ellos volvieron y otra vez le preguntaron que dónde estaba su dinero. En esa ocasión, recordó, ellos entraron directamente al apartamento mientras ella estaba en una de las habitaciones, cuando escuchó que la llamaron. Ahí uno de ellos la empezó a golpear, le quitaron la camisa que tenía puesta e insistían en preguntarle por esa plata, supuestamente, perdida, mencionó.

Señaló que, a diferencia de los otros apartamentos en los que había trabajado, en este nunca vio ni dinero ni joyas, pero los canadienses aseguraban que sí, que lo tenían “en una bolsa” y que ella había sacado una parte.

Publicidad

“Esa misma noche, es más, me fui para la Clínica el Rosario, donde me atendieron porque estaba golpeada, porque no era capacidad; tenía la boca demasiado reventada, en la garganta porque me hicieron mucha presión. Tenía muchos golpes en el estómago, en la cabeza, me jalaron del cabello, de todo”, denunció.

En la madrugada puso denuncia en la Fiscalía, así como en Migración para que no los dejaran salir del país; sin embargo, dijo que “la Policía no hizo nada” y ha pasado medio año y “no ha pasado nada” con su grave caso.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: