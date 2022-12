¿En Colombia hay una sociedad secreta que oculta fenómenos Ovnis?

Blu Radio, los ufólogos William Chávez y Cristian Ramos hablaron sobre estos misterios y agregaron algunas de sus experiencias, como el avistamiento de un bólido en Bucaramanga o el encuentro con los llamados ‘hombres de negro’.

El 4 de septiembre de 2010 William Chávez presenció en el departamento de Santander algo que para él sigue siendo un total misterio.

Aquel día, en inmediaciones a Bucaramanga, vio cómo un bólido cruzó el cielo y cayó en un sitio que no pudo determinar, en medio del campo. Se dirigió allí pero un grupo de militares le impidió el paso mientras un helicóptero sin placa ni identificación sobrevoló el lugar del impacto.

Esta sería una de las tantas conspiraciones que habrían tenido lugar en Colombia. Según el experto Juan Carlos Bolaños, varios grupos que representan poderosos gobiernos buscan establecer un orden mundial mintiendo sobre hechos como este y callando a quienes intentan revelar la verdad.

Según los invitados a la mesa de trabajo de Luna Blu, algunas conspiraciones son planeadas desde comités y sectas como el Majestic 12, nombre en clave de un presunto comité secreto de científicos, líderes militares y oficiales del gobierno formado en 1947 bajo la dirección del presidente estadounidense Harry S. Truman con el fin de negar la existencia de extraterrestres.

“Se cree también que el Club Bilderberg conspira en torno al dominio capitalista y un gobierno mundial. Este año se reunieron en Telfs-Buchen, Austria. No es su secreto su existencia”, añadió Bolaños.

Encuentro con los ‘Hombres de Negro’

Según William Chávez, la historia de los ‘Hombres de Negro’ es real y su testimonio es la prueba. “Es un tema polémico que hemos visto en algunas películas incluso pero yo lo he visto. Cuando estábamos en Zarzal, Valle del Cauca, vimos helicópteros negros que nos monitoreaban. Hubo llamadas amenazantes. Hay investigadores que han querido develar la verdad y no lo han hecho por miedo, los que han contado la verdad han sido silenciados”, agregó.

“Cuando caminaba por la calle se me acercó un hombre alto, vestido de negro y con un sombrero. Me habló de manera cordial, como en la antigua Bogotá, y me dio una bolsa. Pensé que era una bomba, lo solté pero el hombre me exigió que la tomara. Caminó a pasos agigantados, cruzo la esquina y cuando lo busqué ya no estaba”.

Añadió que “lo que había en la bolsa es la réplica de una ciudad que quieren crear los extraterrestres, y que ya los japoneses adelantaron, y es una ciudad sobre el mar”.

“Se nos acercaron 2 personas altas y nos dieron una información. Quisimos alcanzarlos cuando cruzaron la esquina y desaparecieron. No puedo decir la información”, finalizó.