Envuelto en llamas terminó arrastrando un carro 100 metros; todo quedó en video

Las llamas encendieron el espíritu de un hombre que soñaba con romper un Guinnes World Records y que terminó lográndolo antes la mirada de todo un jurado que quedó sorprendido no solo de su ímpetu, sino de su fuerza al tener la capacidad de arrastrar un carro 100 metros.

Fue el austriaco Josef Todtling, quien en tan solo 56.42 segundos arrastró un carro con su cuerpo en un recorrido de 100 metros en total el pasado 24 de junio, que lo hizo merecedor del galardón que tanto buscaba.

“Alguien camina a su lado, con un extintor en la mano, listo para intervenir si las cosas salen mal. Él y otros dos se pusieron a trabajar inmediatamente para apagar las llamas cuando Josef llegó al final de su intento y se tiró al suelo. No debería ser necesario decirlo, pero quemar todo el cuerpo es una de las acrobacias más peligrosas que una persona puede realizar y requiere entrenamiento, así que no andes por ahí prendiendo fuego a lo loco”, expresaron desde Guinnes World Records sobre este arriesgado logro.

Envuelto en llamas terminó arrastrando un carro 100 metros // Foto: Guinness World Records

Pero esto no logró porque si, de hecho, su cuerpo lo cubrió de un material ignífugo, que permite que no se filtren las llamas por determinando tiempo. Por eso, en el clip se ve cómo se prepara con todo puesto y al momento de comenzar a arrastrar el vehículo lo hace de manera rápida y haciendo movimientos especiales para evitar que esto sea un mayor problema.



Lo cierto es que Todtling ya es conocido por hacer este tipo de retos extremos, por ejemplo, en 2013 logró quemar por completo su cuerpo de mayor duración sin oxígeno o la mayor distancia recorrida por un vehículo.

“En 2022, pasó a la bicicleta y participó en nuestro programa de televisión italiano Lo Show dei Record para conseguir el ciclismo de 200 m más rápido durante una quema de cuerpo completo en solo 49,55 segundos”, añadieron.