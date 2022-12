¿Es más difícil pedir perdón o perdonar? Experto responde

Este domingo en En BLU Jeans estuvo Juan Manuel Younes, uno de pioneros en la enseñanza del Mindfulness (el vivir el hoy y el ahora) en Colombia, es coach, biodescodificador y conferencista internacional, hablando sobre la dificultad que tienen las personas de pedir o dar perdón , un acto que para algunos es valiente y, para otros, lo mínimo después de una falla.

“El perdón tiene una implicación importante, la gente tiende a pensar que basta con un solo día decir perdón, mirando a los ojos, y que tú me digas “oye te perdono”, como el método adecuado, y eso no es así de fácil, el proceso de pedir perdón va más allá, es un camino y una toma de decisiones que me llevan a pedir o a dar el perdón”, afirmó.

Las personas tienden a equilibrar la balanza y esperar al perdón, mientras ese proceso, llegan sentimientos como el rencor. Lo que hace es dañar más a la persona que espera las disculpas.

“El rencor solo daña al que lo siente, entonces, si yo tengo rencor por algo que me hacen, el único que se va a afectar soy yo. El perdón es un acto individual, nadie puede otorgar perdón a otro sino el que recibió el agravio, la agresión”, expresó.

Sobre la dificultad de actuar en perdón, el experto aseguró que eso depende de cada una de las personas, por lo que es complicado afirmar cuál es la opción que más duro les da a las personas.

“A algunas personas les cuesta más pedir perdón, mientras que a otras perdonar, esto depende de cómo los programaron cuando niños, de cómo los educaron. Muchos tienen el ojo por ojo y el diente por diente, y eso complica más las cosas, queremos que haya algo que iguale su propia agresión. Si no soy consciente del daño que causé, es muy difícil pedir perdón, muy difícil sanar”, confirmó.

