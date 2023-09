“Es un abuso”: mujer casi se le sale el corazón al ver la exagerada factura de luz que le llegó

En medio de una ola de calor implacable, los aires acondicionados en Hermosillo, México, se han convertido en aliados indispensables para sobrellevar temperaturas que superan los 40 grados centígrados. Sin embargo, para muchos residentes, el alivio que proporciona el frescor artificial se traduce en una factura de luz desmesurada, a pesar de los subsidios destinados a paliar los costos.

El video que se ha viralizado en TikTok muestra el impacto de esta realidad en una desesperada mujer, pues la sorpresa en su rostro es evidente al descubrir que deberá desembolsar cerca de 11.000 pesos mexicanos por su consumo eléctrico, alrededor de 700 dólares.

"¡Ay no, Cynthia, 11.000 pesos! Esto es un abuso, no, no, Dios mío no", exclamó la mujer, entre enojo y desconcierto, al no comprender la razón de semejante aumento en su recibo.

Algunos sugieren que la cifra se debe a un intento de la mujer por refrescar no solo su hogar, sino también viviendas vecinas, a través del uso continuo de los aires acondicionados. Sin embargo, surgen cuestionamientos sobre si un aparato de este tipo, por potente que sea, podría realmente generar un consumo tan elevado.

En las redes sociales, las especulaciones se han multiplicado. Mientras la versión oficial apunta a la necesidad imperante de hacer frente al inclemente sol de Hermosillo, tildando los aires acondicionados como una necesidad básica más que un lujo, algunos habitantes locales defienden su uso como un derecho inalienable.

En medio de este debate, la mujer se convierte en un ejemplo palpable de una realidad que afecta a muchos en la región. Con la factura en mano y la incredulidad en sus ojos, su reacción se erige como un llamado de atención a la necesidad de repensar las políticas de subsidios y encontrar soluciones para aliviar la carga económica que supone mantenerse fresco en medio del inclemente verano sonorense.

