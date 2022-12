Es un hombre maravilloso: esposa de Humberto de la Calle muestra su otra faceta

En los micrófonos de Mañanas BLU estuvo la esposa del candidato presidencial Humberto de la Calle, hablando sobre su relación, la persona que es de la Calle en casa con su familia, los momentos duros y las controversias políticas por las cuales ha tenido que pasar, como uno de los próceres del proceso de paz firmado con las Farc.



La pareja lleva 50 años construyendo un hogar, blindándolo de los múltiples dilemas que se le puedan presentar al “señor de la casa”, como llama ella a Humberto de la Calle. Todavía y a pesar de todo, en la voz de doña Rosalba se puede apreciar el amor y la admiración que ella le guarda a su esposo.



“Nos conocimos en la universidad. Él era demasiado intelectual, simpático interesante y, sobre todo, bastante asediado por las mujeres, llamaba mucho la atención”, dice, recordando los inicios de su relación.



Con respecto al lanzamiento oficial de su candidatura presidencial, doña Rosalba dijo sentirse muy feliz y positiva frente al tema. “Me siento muy contenta porque él tiene un discurso fijo muy convencido de lo que quiere y de lo que haría por el país. Sin duda alguna, la gente le tiene que creer, porque siempre ha hecho su trabajo con optimismo, convencimiento. Lo ha hecho bien”.



La señora De la Calle se refirió también a los momentos duros. Recuerda aquel día triste para ellos, en que, por mayoría democrática ganó el NO en el plebiscito del pasado 2 de octubre.



“Fue un momento muy difícil. Hubo muchas lágrimas y hace parte de esos recuerdos que no quisiéramos volver a recordar”, apuntó.



La otra cara de Humberto de la Calle Lombana



La gente está acostumbrada a ver a De la Calle, detrás de un micrófono dando declaraciones, haciendo campaña, moviéndose en el mundo público y político, pero detrás de eso, dice doña Rosalba, hay un hombre maravilloso.



“En la familia es un hombre muy cariñoso, pendiente siempre de sus hijos y de sus nietos es un hombre sencillo de pedir consejos, hacer preguntar y conversar”, dijo.



Así como su esposa lo describe con alegría al destacar sus cualidades también lo define como un hombre “muy bravo” cuando algo no sale tan bien.



“Cuando está bravo, habla duro y es muy enfático con sus convicciones”, contó.



Como esposo, Rosalba lo describe como un hombre detallista: “es de regalar flores, dar serenatas y regalar joyas”.



Finalmente, ella dijo que en caso de llegar a ser la próxima primera dama de Colombia se dedicaría a ayudar a las mujeres y a los niños, pues está convencida de que Colombia necesita de mucha colaboración, particularmente en las zonas que las Farc abandonó.



