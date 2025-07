Escalofriante suceso quedó en video: el piso de su casa se rompió de manera inexplicable

En redes sociales se volvió viral un video que ha dejado a más de uno sorprendido. Una mujer grabó el momento exacto en que el piso de su casa comenzó a estallar de manera repentina y sin causa aparente, generando todo tipo de reacciones entre los internautas.

El suceso, que ocurrió dentro de una vivienda y fue compartido por la misma afectada, muestra cómo varias cerámicas del piso del área de la sala-comedor comienzan a romperse una tras otra, "como si una fuerza invisible las hiciera estallar" según algunos internautas.

“Por favor, no entiendo qué pasó en mi casa. ¿Alguien me puede explicar si se trata de alguna actividad paranormal o si esto es algo normal? No logro entender lo que me está sucediendo”, expresó la mujer en medio del desconcierto.

Lo más inquietante es que, según su testimonio, este no sería el primer evento extraño que ocurre en su hogar. Asegura haber vivido situaciones similares anteriormente, lo que incrementa su preocupación y ha llevado a muchos usuarios a pensar que podría tratarse de una manifestación sobrenatural.

Hasta el momento, no hay una explicación técnica oficial que justifique el fenómeno. Sin embargo, en redes sociales, las teorías no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios atribuyen el hecho a la dilatación térmica o a errores en la instalación del piso, otros aseguran que se trata de una clara evidencia de actividad paranormal.

“Eso sucede cuando no dejaron la separación correcta en el material, se contraen y se empiezan a quebrar, tranquilos no son fantasmas”, escribió un usuario. Otro comentó: “Eso es por falta de nuestro señor Jesucristo en el hogar”. También hubo quienes bromearon al respecto: “Mi mamá me hubiera dicho: eso es porque pasas solo en el celular”.