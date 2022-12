Escribir canciones es la forma en que hago gestión de mis emociones: Santiago Cruz

El cantautor colombiano Santiago Cruz estuvo en Mesa BLU conversando con Vanessa De la Torre y su equipo de trabajo sobre su vida personal y su carrera musical.

Pio Perilla y Santiago Cruz lanzaron el tema ’40 historias’. Los cantantes comenzaron a compartir experiencias en la música y decidieron grabar juntos.

“Al final es un todo. En muchas canciones es difícil desmenuzar lo que lo atrapa a uno. De Pio me llamó la atención que no es lo mismo de siempre. Pio Perilla nos muestra algo distinto de esta generación y eso me llama la atención”, señaló Santiago Cruz.

Santiago Cruz recordó la primera canción que escribió a raíz de un desamor a los 15 años y que no fue la mejor de su carrera.

“Todavía un amigo me la pone para torturarme”, recalcó.

Cruz afirma que estudió tres carreras antes de dedicarse por completo a la música.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio

