Esta es la comprometedora conversación ente Víctor Pacheco y Luis Ernesto Vargas

En medio del escándalo de la Corte Constitucional, se conoció una conversación que sostuvieron el abogado Víctor Pacheco y el magistrado Luis Ernesto Vargas (Lea también: Pacheco admite charla con Pretelt sobre Fidupetrol, pero no reconoce delito ).

En la grabación se escucha cómo Pacheco le cuenta a Vargas el inicio de este escándalo que tiene hoy en día en el ojo del huracán al presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt.

Lea algunos apartes de la conversación:

Víctor Pacheco: A mí me pasó un caso con el personaje este. El cuento es este: yo estaba interesado en una tutela y la tutela se seleccionó. La tutela se llama ‘Fidupetrol contra la Sección Civil de la Corte Suprema de Justicia a la Sala de Casación Civil’.

Luis Ernesto Vargas: Fidupetrol, eso es lo de…

Pacheco: Eso es una fiduciaria. Que tiene de telón de fondo algo de Yopal, condenaron al alcalde y al gobernador y la Corte dijo: a usted también lo condeno y tiene que pagar un poco de plata.

Vargas: Se decidió por Sala Plena.

Pacheco: Entonces qué pasó, yo en esa oportunidad, cuando llegó la tutela acá, le dije a Pretelt, hombre, Jorge, y a Rojas, por favor ayúdenme a ver si se puede… ‘Hombre sí, claro, como no’.

Jorge Pretelt hizo en esa época una fiesta en el Club El Nogal despidiendo a Sierra y a Juan Carlos Henao. Estuvieron Rojas y Guerrero, y yo fui. Cuando llegué a Bogotá viene a averiguar si esos días había habido sala de selección. Yo pasé por acá y me dice. Y me dice: la Seleccionaron. Tenemos que hablar. Pero yo termino la fiesta tuya y yo me voy. Ajá, pues vete pal apartamento mío, y yo me fui pal apartamento de él.

Vargas: Ah, ustedes eran amigos.

Pacheco: Sí, somos amigos, lo conocí hace como tres años que me lo presentó Guillermo Bueno Miranda y Alberto Arango comiendo en 4 Estaciones en Bogotá y estaba con Alberto y con Martha Teresa, del Consejo de Estado.

Vargas: ¿Y la tutela esa la seleccionaron de forma directa o con insistencia?

Pacheco: Creo que en forma directa.?

En la conversación, Pacheco aseguró que la tutela “le tocó a González, pero él no recibe plata, eso se lo podemos dar a Marcela Monroy y al hijo”.

Además, indicó que le preguntó a Pretelt: “¿De cuánto estamos hablando?”. La repuesta del magistrado fue: “Unos 500 millones de pesos”.

Añadió Pacheco que le dijo a Pretelt que no se metía en el tema de dinero, pero que se comunicaría con ejecutivos de Fidupetrol para conocer su opinión sobre la solicitud.

Por otro lado, este lunes Blu Radio tuvo acceso al interrogatorio que rindió ante la Fiscalía General el abogado Víctor Pacheco, quien aseguró ante tres magistrados de la Corte Constitucional, que recibió una oferta para pagarle al magistrado Jorge Pretelt para favorecer una tutela.

Se trató de un interrogatorio de 60 preguntas, en donde Pacheco tuvo que escuchar la grabación de una conversación que él sostuvo con el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. El abogado confirmó que habló con Vargas Silva pero en esa grabación nunca habló de delitos ni con actuaciones ilegales de Jorge Pretelt.

Agregó en su declaración que a finales de 2013 conversó con Pretelt y le dijo tres cosas:

1. Que la tutela había sido seleccionado y que el ponente era Mauricio González Cuervo.

2. Le recomendó conseguir 500 millones de pesos para contratar un constitucionalista de peso para que llevara este caso ante la Corte.

3. Jorge Pretelt le dijo que piense en darle un presente a Marcela Monrroy, exesposa de Mauricio González, y al hijo del mismo magistrado que tiene 17 años.