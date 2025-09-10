Esta fue la startup que ganó el GoFest 2025

Samay, la medtech fundada por la médico-científica colombo-estadounidense María Artunduaga, se coronó como la mejor startup de Colombia en GoFest 2025, el festival insignia de innovación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Este reconocimiento llega tras un exigente proceso que involucró a, aproximadamente, 3.000 postulaciones y una competencia directa con 120 startups.

Samay se llevó la victoria en la final nacional frente a competidoras como Sciphage, Motai, Arma tu vaca, Platam y Helpy, ante la evaluación de jurados internacionales. Este triunfo no solo subraya el liderazgo de Samay en el ecosistema emprendedor, sino que también envía un mensaje sobre el poder de la ciencia y la innovación colombiana para generar un impacto real y global.

Según Juan David Castaño, vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la CCB, el éxito de Samay es una inspiración, demostrando a los jóvenes que la tecnología patentada creada por una médica colombiana puede salvar vidas internacionalmente.



La innovación que transforma el diagnóstico respiratorio

En el centro de la propuesta de valor de Samay se encuentra Sylvee, un dispositivo portátil revolucionario que integra la resonancia acústica con la inteligencia artificial (IA) para evaluar la función pulmonar. Esta tecnología avanzada permite detectar biomarcadores de ataques respiratorios y medir de forma precisa la respuesta a los inhaladores.

Se posiciona como una alternativa fundamental a la espirometría tradicional, un método que a menudo es engorroso, requiere maniobras repetidas por parte del paciente y necesita personal especializado. La visión de Samay es democratizar el acceso al diagnóstico respiratorio, haciéndolo objetivo, automatizado y apto para ser utilizado tanto en entornos urbanos como rurales.

La relevancia de una solución como Sylvee es particularmente acuciante en América Latina, donde la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) sufre de un grave subdiagnóstico, con tasas de infradiagnóstico que en algunas ciudades se acercan al 89 %. La dependencia del "estándar de oro", la espirometría, que data del siglo XIX, limita severamente el acceso a un diagnóstico oportuno debido a la escasez de infraestructura y talento especializado en los sistemas de salud.

La solución portátil y escalable que ofrece Samay abre una puerta crucial para el diagnóstico temprano, el monitoreo continuo y la reducción significativa de costos en las redes de salud públicas y privadas. Esta innovación no solo promete mejorar la calidad de vida de miles de pacientes, sino también optimizar la gestión de recursos sanitarios en la región.