Fechas del GoFest 2025 en Bogotá: llega una iniciativa para emprendedores del sector

Bogotá se prepara para ser el epicentro de la innovación con GoFest 2025, el festival de emprendimiento organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Dentro de este escenario, el Colombia Agrifood Innovation Hub (CAIH), una iniciativa impulsada por Eatable Adventures, desplegará un evento “a puertas abiertas”.

Cabe recordar que el Gofest de este año inicia este martes, 26 de agosto, y va hasta el próximo 30, en el Ágora Bogotá Centro de Convenciones. Esta jornada no es solo una vitrina, sino un punto de partida operativo para transformar los desafíos del sistema alimentario en resultados tangibles.

Está diseñado para consolidar un “espacio de visibilidad, conexión y colaboración” entre actores clave: desde startups y corporativos hasta la academia, gobiernos e inversionistas. Aquí, la conversación trasciende lo comercial para adentrarse en la co-creación y la construcción del ecosistema que Colombia busca.

A través de charlas, paneles perspicaces, mesas redondas y pitches de startups que nutren el flujo de oportunidades, se busca posicionar al sector AgriFood como un eje vital de innovación, sostenibilidad y crecimiento económico.

Bogotá de noche. AFP.

Sergio Zúñiga Bohórquez, vicepresidente regional para América Latina de Eatable Adventures, subrayó que el objetivo es “brindar el apoyo necesario para que los startups enfrenten los desafíos de la industria y conviertan la tecnología en resultados”.

Detrás de este movimiento está Eatable Adventures, una aceleradora presencia en Europa y América Latina, que ha configurado una plataforma robusta para acelerar el foodtech en Colombia. Su visión se alinea con el momento crucial que vive el país, donde el diálogo sobre oportunidades en agrifoodtech está dando paso a “acciones concretas” dentro de la cadena de valor agroalimentaria.

Publicidad

El Colombia Agrifood Innovation Hub (CAIH) es la materialización de esta visión, operando como un centro estratégico que “conecta a todos los eslabones relevantes” del ecosistema para acelerar la adopción tecnológica.

Y es que más allá de las cifras, hay más de 163 emprendimientos y más de 2.000 empleos creados.