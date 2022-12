Esta semana Gobierno y ELN se pronunciarían sobre eventual inicio de diálogo

Noticias Caracol conoció en exclusiva detalles del proceso privado que adelantan Gobierno y ELN para iniciar un eventual diálogo de paz.

Este medio logró establecer que el punto que genera mayor conflicto entre ambas partes es la dejación de armas, debido a que el ELN no está de acuerdo con dejarlas mientras que el Gobierno no está dispuesto a comenzar el proceso si la guerrilla no cede frente al dicho punto.

Además, establecieron que para esta misma semana se estaría esperando un anuncio importante por parte del Gobierno Nacional y esa guerrilla desde una ciudad sudamericana.