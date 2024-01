Esta sería la verdadera causa de muerte de Alec Musser, reconocido actor de ‘Son como niños’

El reconocido actor estadounidense Alec Musser falleció a la edad de 50 años en su residencia en Del Mar, California, el pasado sábado 12 de enero. La noticia, inicialmente anunciada por Deadline, dejó a la comunidad del entretenimiento consternada, y la falta de información sobre la causa de su muerte generó incertidumbre entre sus seguidores.

Alec Musser, conocido por su participación en proyectos televisivos como 'I wanna be a Soap Star' y 'All my children', así como por su papel en la exitosa comedia cinematográfica 'Son como niños', dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su repentina partida conmocionó a quienes lo conocían, y las especulaciones sobre las circunstancias de su muerte se intensificaron en los días posteriores.

A cinco días de su trágico fallecimiento, dos importantes medios estadounidenses, The Hollywood Reporter y TMZ compartieron detalles del informe oficial de la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego, que dio a conocer la verdadera causa de su muerte. Según el informe, el actor Alec Musser se quitó la vida mediante una herida de bala autoinfligida.

Murió por suicidio después de una aparente herida de bala autoinfligida dice el reporte

El hallazgo fue realizado por su prometida, quien lo encontró en el suelo del baño junto a un arma de fuego. Inmediatamente, solicitó ayuda al 911, pero a pesar de la rápida respuesta de paramédicos y autoridades, la muerte del actor fue confirmada en el lugar. El informe forense enfatizó que no se identificaron otros factores que cambiaran la hipótesis de la muerte del actor, aparte de la herida de bala autoinfligida.

Es importante señalar que la información oficial descarta cualquier especulación o teoría conspirativa que circulaba en internet, particularmente aquellas que relacionan la muerte de Alec Musser con supuestos problemas derivados de las vacunas contra el COVID-19. El informe forense es concluyente en afirmar que la causa de su muerte fue el suicidio, descartando cualquier otra circunstancia.