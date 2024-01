Murió Alec Musser, reconocido actor de ‘Son como niños’, a los 50 años: "Mi corazón está roto"

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la repentina y trágica muerte del reconocido actor estadounidense Alec Musser a la edad de 50 años. La noticia, dada a conocer por el medio Deadline, ha dejado a fans y colegas consternados, por la repentina noticia.

Musser, conocido por su participación en proyectos televisivos como 'I wanna be a Soap Star' y 'All my children', así como en la exitosa comedia cinematográfica 'Son como niños', falleció en su residencia en la ciudad californiana de Del Mar el pasado sábado, 12 de enero. La causa exacta de su muerte aún es desconocida, generando incertidumbre entre sus seguidores, quienes esperan ansiosos más detalles en los próximos días.

Paige Press, pareja del fallecido actor y también modelo, confirmó la trágica noticia y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. A través de Instagram, expresó que este había sido el día más difícil de su vida y aseguró que nunca se quitará el anillo de compromiso que compartía con Musser. "Te amaré siempre. Mi corazón está roto", escribió, destacando la profunda conexión que compartían.

La noticia de la muerte de Musser se propagó rápidamente en las redes sociales, donde fanáticos y compañeros de la industria expresaron sus condolencias. Entre ellos, Adam Sandler, su colega en 'Niños grandes', recordó a Musser como "un hombre maravilloso y divertido", elogiando no solo su talento actoral, sino también su calidad como ser humano.

Publicidad

Por otro lado, Adam Sandler no tardó en reaccionar a través de sus redes sociales para despedirse de su compañeros en la reconocida película.

“Amo a este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido, buen hombre. Estoy pensando en la familia de Alec Musser y les envío todo mi amor. Un verdadero amor de persona”, dijo.

Le puede interesar: