Estas prácticas hacen ver más viejas a las personas

Tal vez usted se mira al espejo y se pregunta por qué luce como si tuviera más años de los que realmente tiene, pues la explicación podría estar en sus hábitos y comportamientos cotidianos.



Repase en esta lista algunos de ellos, reseñados por Mundo al Instante, y trate de evitarlos.



No dormir: La relación con la cama es fundamental para verse bien. Trate de dormir lo suficiente para que no aparezcan las ojeras y tener la suficiente energía al día siguiente.



Beber y fumar: entre los efectos más notorios al consumir alcohol y cigarrillos se encuentran: la deshidratación de la piel, manchas en el rostro, dientes amarillos. Por supuesto también daños en órganos como pulmones y el hígado, entre otros.



Descuidar la alimentación: comer en horarios diversos y productos malsanos tiene consecuencias negativas en el cuerpo. Las frutas y verduras, grasas sanas, carbohidratos y proteínas nos ayudan a vernos mejor y tener una mejor salud.



Vida sedentaria: el ejercicio vitaliza, el sudor purifica la piel, los músculos se tonifican, son algunas de las ventajas que entrega la actividad física.



Estrés: Afecta la salud mental y el aspecto. El ceño fruncido todo el día y el mal humor lo harán lucir con mayor cantidad de años.



Volumen de los audífonos: podría perder capacidad auditiva si hace uso exagerado de los audífonos y su alto volumen.



Exponerse al sol: El sol provoca que piel envejezca más rápido y se llene de manchas, además de tener riesgo de desarrollar cáncer. El bloqueador puede ser la alternativa o evitar estar mucho tiempo bajo las inclemencias del sol.



No ejercitar la mente: Verse joven también es sinónimo de agilidad mental. Así como se ejercita el cuerpo, hacerlo con la mente resulta primordial para que el cerebro esté sano.