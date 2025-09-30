Este plato típico colombiano fue nombrado "remedio natural" en China por esta razón

Existe una amplia diversidad de sabores en Colombia al igual que una rica gastronomía dependiendo la región. Uno de los platos típicos más conocidos es el famoso ajiaco santafereño, que desde hace décadas se ha vuelto para del día a día de millones que lo ven como insignia nacional.

Ahora, este plato se volvió nuevamente famoso gracias a reconocida creador de contenido de China, quien le ha hecho una valiosa publicidad no solo por ser delicioso, sino que, según ella, para la cultura de su país sería un “remedio natural” perfecto con una base de un sabor exquisito.

“Es un plato subestimado, además de ser reconfortante tiene propiedad que casi nadie menciona. Las guascas ayudan a la digestión y a reducir inflamaciones, mientras que las alcaparras son ricas en antioxidantes que refuerzan las defensas. Incluso, el aguacate y la crema de leche mejoran la absorción de nutrientes”, dijo, haciendo más famoso este plato típico de la capital colombiana.

¿El ajiaco sí es saludable? Esto dicen expertos

De acuerdo con un reporte del Instinto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador (INIAP), tan solo la papa ayuda a prevenir la desnutrición y las enfermedades degenerativas, al igual que dependiendo de cuál se usa, cuentan con un alto contenido de antioxidantes que ayuda a prevenir padecimientos cardiovasculares, diabetes, cáncer y la degeneración de la visión.



Asimismo, un reporte del Diario de Nueva York indicó: “En principio se debe a su contenido en tres variantes de papas que son consideradas una de las mejores fuentes de carbohidratos complejos y también son muy valoradas por su inigualable contenido en nutrientes esenciales y antioxidantes. Aportan buenos niveles de vitamina C, B3, B6 y B9, contienen minerales como el potasio, el manganeso y magnesio”.

En ese orden, esta preparación tiene grandes beneficios nutricionales para las personas, por lo que muchos recomiendan consumirlo, por supuesto, siempre consultando a médicos en caso de presentar restricciones alimenticias previamente confirmadas.