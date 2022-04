¿Existe el amor eterno o solo son palabras? Esto responde un experto sobre el tema

Cuando dos personas se encuentran en la fase de enamoramiento, los sentimientos entre ambos afloran hasta el punto de firmar 'pactos de amor' para asegurar el sentimiento. Sin embargo, ¿realmente existe el amor eterno? Sergio Molina, escritor e investigador, respondió la pregunta en BLU Radio.

"El estado de enamoramiento es un estado de intoxicación de los amantes, es un momento de furor de dos amantes. Sin embargo, no podemos quedarnos en la crítica de eso, si tomáramos la fotografía de la pareja que se está jurando amor eterno, digamos que es ya bellísimo, pero sería bueno decirles: "Ey, cuidado que eso no puede ser para siempre"; un poco aguafiestas de mi parte, pero real", narró el experto.

Publicidad

Para Molina el amor es un simbolismo sólido, debido a que a partir de un anillo las personas representan lo que sienten, "Hay un contenido particular, porque no todo juramento es de fidelidad, quién de nosotros no ha visto una firma y nacen las preguntas de sí seguirán juntos".

"Cuando elaboró el candado en varias ciudades, muchas mujeres ven eso como una atadura, como un lastre. En lo que hemos fallado, es saber ¿quién tiene la llave?. Se extravía a propósito para dejar que el destino incida sobre la relación. ¿Será que si vale jurar amor eterno, o hacerlo día a día? Finalmente, el juramento es un pulso de hacer creer algo", explicó.

Según el escritor, el amor es una apuesta al destino para decidir el futuro. Para él, siempre se buscan que dos 'amantes' se hagan eternos, incluso a partir de sus propios hijos, que representa la relación entre dos partes, "cuando se separan, el mayor número de casos son las personas arrepentidas que quieren borrar esos lazos de promesa".

El juramento y el amor es creer en una persona, y cuando esta falla, la fase de negación es el dolor y la sensación de un futuro incierto, aseguró Molina.

Publicidad

Escuche el concepto del juramento con Sergio Molina en BLU Radio: