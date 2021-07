Intrépido joven colombiano se irá en su bicicleta hasta la Patagonia

Daniel Gallego, de 27 años, es un enamorado de la bicicleta, tanto así que el próximo domingo se irá en ella hasta la Patagonia, en el sur del continente.

En diálogo con BLU Jeans, el valiente joven afirmó: “Hace mucho vengo planeando este viaje y pues por fin voy a poderlo emprender. Toda la vida he estado en la bicicleta, es lo que me apasiona. Toda mi juventud he estado sobre la bici y para hacer esto tiene que gustarte mucho. Es algo que me motiva bastante”.

Gallego afirmó que para iniciar el viaje se retiro del trabajo porque el coronavirus lo hizo reflexionar sobre disfrutar la vida.

“Ya salí de trabajar y decidí que quiero disfrutar un poco la vida. La pandemia nos mostró que la vida es efímera. Hoy puedes estar y mañana no. Uno muchas veces se queda planeando cosas para el futuro, que qué voy a hacer cuando crezca, cuando esté viejo, y puede que ni siquiera este ese futuro”, señaló.

Finalmente, dijo para este medio radial que su viaje lo lleva planeando por más de un año y explicó la ruta que va a tomar: “Yo arranco el domingo y me voy por la ruta 45: salir por Neiva hasta Mocoa, pasar frontera y seguir por toda la cordillera. La ruta va por toda la montaña para disfrutar de todos esos paisajes”.

